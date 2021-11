Ornella Vanoni con Renato Zero – Si Nasce

Mancano pochi giorni all’uscita di Unica Celebration “Limited” Edition 2022, un sontuoso progetto artistico e discografico di Ornella Vanoni.

Insieme a BMG ha realizzato senza risparmiare idee né energie e che finalmente sarà in vendita dal 26 novembre 2021, in vari formati con materiali da collezione, audio, foto e video e duetti inediti.

Fra questi il brano che in programmazione radiofonica accompagna l’uscita dell’album, ovvero Ornella si nasce con un cameo di Renato Zero, l’autore che fra pennellate poetiche e parole mai casuali ha confezionato un testo che veste perfettamente l’artista meravigliosa e inimitabile che conosciamo, nata e diventata Ornella “a tutti i costi e così sia”, per citarne la chiusura interpretata dallo stesso Renato.

Il Doppio Vinile contiene l’album Unica, prodotto da Mauro Pagani e pubblicato all’inizio del 2021, e i duetti inediti con gli autori di quattro brani dell’album.

Ovvero Renato Zero in Ornella si nasce, Francesco Gabbani in Un sorriso dentro al pianto, Giuliano Sangiorgi in Arcobaleno e Pacifico su Inizio.

Oltre a questi, la hit dell’estate Toy Boy con Colapesce Dimartino e Tu/Me(“Luna Park” Original Soundtrack Version), realizzata per la colonna sonora della serie italiana prodotta da Fandango e in programmazione su Netflix dal 30 settembre.

Il Combo Boxset è un ricco cofanetto che include il CD Unica, il pack composto dal CD con i duetti inediti (Intimate versions) e il DVD Essere Ornella (il docufilm), il CD singolo Toy Boy e, infine, un booklet di foto realizzate durante le registrazioni in studio. Per quanto riguarda l’album in formato digitale, include Unica e i quattro duetti inediti con Gabbani, Zero, Sangiorgi e Pacifico