Orinatoi Cielo: stile e funzionalità per i modelli più iconici del brand Italiano

Tornati prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni e passati così da sanitari di basso livello ad oggetti di tendenza dal design moderno ed accattivante, gli orinatoi rappresentano oggi un vero e proprio must have per coloro che desiderano distinguersi nella scelta dei complementi bagno. Non bisogna però fare l’errore di immaginare i classici sanitari di un tempo, perché gli orinatoi di oggi si presentano con una veste del tutto nuova, originale ed estremamente contemporanea. Basti pensare ai modelli proposti da Cielo: veri e propri esempi di un design di altissimo livello, che sta letteralmente spopolando negli ultimi anni.

Se andiamo a vedere l’idea di orinatoio che emerge dal catalogo Cielo, possiamo notare quanto ogni singolo dettaglio sia stato curato e rivisitato in chiave moderna. I modelli più iconici del brand uniscono stile e funzionalità in modo straordinario ed è questo il segreto del loro successo.

Orinatoi Cielo: i modelli iconici del brand

Sono 3 i modelli iconici del brand, che è riuscito a reinterpretare il classico orinatoio trasformandolo in un vero e proprio oggetto di design, in grado di donare un tocco di classe inaspettato all’ambiente bagno e nel contempo offrire numerosi vantaggi in termini di funzionalità.

Cielo SLOT: orinatoio a terra di design

L’orinatoio da pavimento SLOT si presenta come un blocco unico, monolitico e geometrico che si arricchisce di una profonda incanalatura curvilinea. Linee scultoree, minimal e assolutamente contemporanee rendono questo modello perfetto per un bagno arredato in stile moderno, con un occhio attento al design e alla cura dei dettagli. Realizzato con la migliore ceramica italiana, l’orinatoio SLOT è disponibile in moltissime varianti cromatiche. Oltre al bianco e al nero lucido infatti è possibile scegliere le Terre di Cielo: 16 colori naturali unici, per conferire un’assoluta originalità ed esclusività al proprio ambiente bagno.

Cielo BALL: orinatoio sospeso di design

L’orinatoio sospeso BALL si presenta invece con delle linee morbide e sinuose, ma pur sempre minimaliste e contemporanee. La semplicità, infatti, domina in questo modello, che naturalmente appare meno imponente rispetto allo SLOT e può essere integrato in qualsiasi ambiente bagno con maggior facilità, anche per via dell’ingombro più ridotto. Privo di scanalature, l’orinatoio Cielo BALL fa della semplicità e della morbidezza delle linee i suoi punti di forza ma anche in questo caso scegliendo una delle versioni cromatiche Terre di Cielo è possibile aggiungere un tocco di originalità ed unicità all’ambiente.

Cielo MINI BALL: orinatoio sospeso di design in versione ridotta

Il modello MINI BALL presenta infine le medesime caratteristiche del precedente, ma dimensioni ridotte in grado di adattarsi con ancora più facilità a tutti gli ambienti bagno, compresi quelli meno ampi.

Damura Design: acquista online gli orinatoi Cielo

Gli orinatoi Cielo si possono oggi acquistare direttamente online, presso siti specializzati e ecommerce di settore. Un esempio è il portale ufficiale di Damura Design. Rivenditore ormai noto nel panorama internazionale per via della grande attenzione rivolta alla selezione di prodotti per l’arredo bagno, come gli orinatoi di design, rigorosamente made in Italy. Damura offre un catalogo sempre aggiornato con i modelli di tendenza dei migliori brand.