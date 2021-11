OMRON investe nella società di robot collaborativi di Taiwan Techman Robot Inc.

– tecnologia robotica in cui umani e macchine lavorano insieme, offrendo una soluzione alla carenza di manodopera –

KYOTO, Giappone, 1 novembre 2021 /PRNewswire/ — OMRON Corporation è lieta di annunciare la firma di un accordo per l’investimento di capitale in Techman Robot, Inc. (in seguito denominata “Techman”) con sede a Taoyuan, Taiwan, il secondo maggior produttore al mondo di robot collaborativi che lavorano con persone nei siti di produzione. OMRON avrà una partecipazione di circa il 10% in Techman. L’investimento dovrebbe essere perfezionato entro dicembre 2021.

Negli ultimi anni la necessità di automazione per ridurre la carenza di manodopera nel settore manifatturiero è diventata un problema sociale. Inoltre, il COVID-19 ha comportato nuovi rischi per i lavoratori che lavorano a stretto contatto tra loro. In queste circostanze, vi è una crescente domanda di robot collaborativi in grado di lavorare in sicurezza fianco a fianco con gli umani nei siti di produzione senza barriere di sicurezza e in grado di gestire più attività in modo flessibile. Allo stesso tempo, sia la sicurezza che la produttività devono essere garantite per accelerare la coesistenza e il coordinamento tra uomo e macchina.

Nel 2018, OMRON ha sottoscritto un’alleanza strategica con Techman per soddisfare le crescenti esigenze di automazione generate dalla carenza di manodopera. Da allora, i robot collaborativi della serie “TM” di Techman sono stati venduti come prodotto co-branded a livello globale attraverso la rete di distribuzione di OMRON. OMRON e Techman hanno inoltre sviluppato congiuntamente il “Mobile Manipulator”, un robot da lavoro mobile che combina il robot mobile di OMRON e la “Serie TM”, per realizzare siti di produzione in cui uomini e macchine convivono e collaborano. Attraverso l’investimento in Techman, OMRON mira a sviluppare congiuntamente soluzioni robotiche innovative che combinino le apparecchiature per l’automazione di fabbrica OMRON con i robot collaborativi Techman, garantendo sicurezza e produttività e offrendo una soluzione al problema della carenza di manodopera nei siti di produzione.

Junta Tsujinaga, Presidente della società Industrial Automation Business Company, ha commentato l’investimento volto a rafforzare l’alleanza OMRON-Techman come segue. “L’ambiente dell’industria manifatturiera sta cambiando in modo significativo. Anticipando questi cambiamenti, dal 2016 OMRON si è dedicata alla produzione avanzata con il concetto esclusivo di generazione di valore tramite l'”automazione innovativa” al fine di risolvere i problemi che i siti di produzione devono affrontare. Ci siamo concentrati sulla tecnologia robotica e sullo sviluppo del mercato da quando abbiamo acquisito Adept technology Co., Ltd. nel 2015. Nel 2018 abbiamo aggiunto i robot collaborativi di Techman alla nostra linea di prodotti. Il rafforzamento della nostra alleanza con Techman in questo momento spinge ulteriormente l’evoluzione della collaborazione tra umani e macchine nella produzione. Rafforzando il settore dei robot collaborativi, OMRON mira a creare siti di produzione in cui umani e macchinari collaborino e risolvano il problema della carenza di manodopera. Utilizzando la tecnologia di automazione coltivata nei siti di produzione, perseguiremo attivamente la creazione di automazione per affrontare la carenza di manodopera non solo del settore manifatturiero, a anche dei settori primario e terziario.”

Il dott. Shi-Chi Ho, Presidente di Techman Robot, ha dichiarato: “Techman Robot è penetrata nel mercato globale e dal 2018 è diventata la seconda società di robot collaborativi al mondo. Nell’ambito dell’alleanza, Techman Robot ha visto crescere la sua reputazione in tutto il mondo con OMRON, e questo contribuisce a realizzare la missione della nostra azienda di migliorare la vita degli esseri umani attraverso l’innovazione. Puntiamo a colmare il divario per ogni azienda e a creare soluzioni intelligenti per la collaborazione uomo-macchina. Siamo lieti di approfondire il nostro rapporto di lunga data con OMRON attraverso questa collaborazione, che rappresenta un’opportunità significativa per entrambe le aziende, affrontando il divario in rapida crescita nel mercato per l’esigente necessità di produzione intelligente. Riteniamo che la nostra partnership aprirà in futuro nuove porte sull’innovazione. OMRON e Techman Robot forniranno insieme una soluzione robotica collaborativa altamente flessibile e scalabile, aiutando i clienti a integrare in modo semplice e completo la robotica collaborativa nella produzione intelligente”.

Rafforzando la propria attività di robotica, OMRON mira a consentire la creazione di siti di produzione che accelerino la realizzazione del suo concetto di “automazione innovativa”, a vantaggio dei propri clienti e migliorando la vita delle persone in tutto il mondo.

Informazioni sui robot collaborativi https://industrial.omron.eu/en/products/collaborative-robots



Informazioni sull’automazione innovativa:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202110262303-O1-M85It7W7.pdf



Informazioni su OMRON Corporation:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202110262303-O2-55kMM1z9.pdf



Informazioni su Techman Robot Inc.:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202110262303-O3-2CSdUTm9.pdf