Olanda, Austria e Danimarca guidano la classifica della padronanza dell’inglese nel mondo

L’indagine condotta da EF su due milioni di adulti rivela le tendenze della conoscenza dell’inglese nel mondo: ancora ampio il gap dell’Italia con i partner europei

ZURIGO, 16 novembre 2021 /PRNewswire/ — EF Education First pubblica oggi l’edizione 2021 dell’Indice di Conoscenza dell’Inglese (EF EPI), che analizza le competenze linguistiche di due milioni di persone non madrelingua inglese in 112 paesi e regioni. Nel mondo, il livello di competenza dell’inglese continua a migliorare, ma la Scandinavia non domina più questa classifica globale, che vede anche quest’anno l’Olanda al primo posto, con un discreto margine su Austria e Danimarca.

“Nonostante la riduzione della mobilità internazionale, l’inglese continua a facilitare la comunicazione e la cooperazione tra le nazioni, oltre a permettere nuove modalità di lavoro. L’EF EPI di quest’anno è davvero completo e offrirà ai governi spunti preziosi per valutare le loro politiche di investimento nel sistema educativo per l’insegnamento dell’inglese, favorendo sempre più gli scambi culturali e le esperienze di soggiorno studio all’estero” commenta Natalia Anguas, Amministratore Delegato di EF Education Italia.

L’EF EPI si basa sull’analisi dei dati relativi agli adulti che hanno sostenuto l’EF Standard English Test (EF SET), il primo test di inglese standardizzato e gratuito, utilizzato nel mondo da milioni di persone e da migliaia di scuole, aziende e governi per test su larga scala.

Alcuni aspetti evidenziati dall’EF EPI 2021:

Il rapporto EF EPI è disponibile per il download su https://www.ef-italia.it/epi/.

EF Education FirstEF Education First (EF), fondata in Svezia nel 1965, organizza percorsi di arricchimento culturale con programmi di formazione linguistica e accademica, viaggi studio, scambi culturali in oltre 100 Paesi. EF ha sviluppato l’EF Standard English Test (EF SET), il primo test d’inglese standardizzato gratuito. La missione di EF è aiutare le persone ad aprirsi al mondo grazie all’istruzione.

