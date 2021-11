Ogni occasione è buona per un regalo solidale

I regali solidali sono ormai di tendenza: sempre più persone in Italia scelgono di acquistare un dono di questo tipo anziché il classico oggetto che spesso finisce abbandonato in un cassetto. Si tratta di un trend sicuramente molto positivo. È bello sapere che in molti preferiscono fare beneficenza, anche quando si tratta di scegliere un regalo, perché significa che nonostante tutto l’amore nei confronti del prossimo non è morto e che sono ancora tantissime le persone di cuore.

Quali sono le occasioni perfette per un regalo solidale? In realtà non esistono occasioni migliori di altre per scegliere questo tipo di dono, perché ogni scusa è buona per pensare al prossimo! Vediamo però in che momenti acquistare un regalo solidale può rivelarsi una bellissima idea.

Natale: la festa che celebra l’amore per il prossimo

Il Natale è sicuramente una delle occasioni migliori per scegliere un regalo solidale, per tantissimi motivi differenti. Innanzitutto, parliamo di una festa dal valore profondo che però sta diventando sempre più consumistica: in molti pensano esclusivamente ai regali, dimenticando che il Natale dovrebbe essere un giorno speciale, in cui si incontra la propria famiglia e si condivide il proprio affetto con il prossimo. Spesso inoltre proprio durante questa festività non si sa quale dono scegliere per i propri amici e parenti e sembra brutto non avere nulla da mettere sotto l’albero. Sei nella stessa situazione? Allora scopri i regali solidali di Natale di Save the Children: dalle tazze alle agende, dai calendari alle palline ecologiche di Natale con dentro semi da piantare, ce n’è per tutti i gusti ed il ricavato della donazione viene interamente utilizzato per dare un aiuto concreto ai bambini meno fortunati in Italia e nel mondo.

Nascita di un bambino: l’occasione perfetta per un regalo solidale

Anche la nascita di un bambino può rappresentare l’occasione perfetta per un regalo solidale. Spesso e volentieri infatti non si sa cosa donare alla neomamma, perché il piccolo in molti casi ha già un proprio corredino e tutto il necessario, dunque si rischia di scegliere qualcosa di completamente inutile o superfluo. Un regalo solidale, specialmente se di Save the Children che si occupa nello specifico di aiutare proprio i bambini meno fortunati, può rivelarsi un’ottima idea, dal valore profondo e ricca di significato. Le opzioni anche in questo caso sono moltissime: dal kit nascita per supportare le mamme che versano in condizioni più difficili al kit salvavita per i bambini che soffrono di malnutrizione e altre patologie importanti.

Regalo solidale alla maestra: un dono ricco di valore

Un’altra occasione perfetta per fare un regalo solidale è la fine dell’anno scolastico o anche il Natale, quando spesso capita di dover scegliere un dono per le maestre. Anche in tal caso, non è per nulla semplice trovare il regalo perfetto perché le insegnanti non si conoscono così bene e si rischia di cadere nel banale. Con un dono solidale invece si può fare una bellissima figura, trasmettendo un grandissimo valore non solo alle maestre ma anche ai bambini: un esempio di umanità tutto da imitare che consente di crescere i figli con i giusti valori.