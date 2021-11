No green pass, Puzzer a Roma aspetta il Papa e Draghi – Video

“Sono in piazza del Popolo a Roma. Mi metto su questo tavolino e aspetto che venga a parlarci qualcuno”. Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste che hanno protestato contro il green pass, si presenta a Roma per un’iniziativa. In piazza del Popolo allestisce un tavolino con una serie di sedie dedicati ad eventuali ospiti: c’è una sedia pronta per Mario Draghi, una per il Papa, una per la Russia. “Non mi muovo”, dice.