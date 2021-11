No Green pass, Lamorgese: “C’è percentuale rumorosa che crea problemi”

Sul fronte No Green pass, “al momento abbiamo problemi con le manifestazioni perché c’è una percentuale rumorosa che crea problemi sui territori. Non è stato semplice emanare la direttiva sulle manifestazioni ma era doveroso procedere per bilanciare i diritti”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso del convegno ‘Riflessioni sulla pandemia da Sars Cov2- il contributo del comparto Difesa e sicurezza sulla mitigazione e nel contrasto’, organizzato dal Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici Chirurghi e odontoiatri), in collaborazione con il comparto Difesa e Sicurezza.