NBA E Il Dipartimento Della Cultura E Del Turismo – Abu Dhabi Annunciano Una Partnership Pluriennale Per Ospitare Le Partite Di Nba Negli Emirati Arabi Uniti

– La rivoluzionaria partnership porta per la prima volta nel Golfo Arabico le partite NBA

– La partnership include anche eventi dedicati ai fan, il campionato Jr. NBA per ragazzi e ragazze, NBA fit clinic ed eventi della lega NBA 2K a partire dal 2022

LONDRA e ABU DHABI, UAE, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ –La National Basket Association (NBA) e il Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hanno annunciato oggi una rivoluzionaria partnership pluriennale con l’obiettivo di ospitare per la prima volta le partite NBA negli Emirati Arabi Uniti (UAE). Le partite di preseason NBA ad Abu Dhabi in programma nel 2022 saranno i primi incontri della lega nel Golfo Arabico.

NBA – DCT Abu Dhabi Announcement Video



Nell’ambito di “Visit Abu Dhabi”, iniziativa di promozione turistica della capitale degli Emirati Arabi Uniti, la partnership vedrà il DCT Abu Dhabi come Official Tourism Destination Partner NBA in Medio Oriente, Africa del Nord, Europa e Cina.

Abu Dhabi ospiterà le due partite di preseason NBA nel mese di ottobre 2022. Le squadre partecipanti e la sede ospitante saranno annunciate in un secondo momento. Tutti i fan possono restare aggiornati e ricevere maggiori informazioni registrandosi al sito nba.com/abudhabi.

La partnership include anche una varietà di eventi interattivi rivolti ai fan con ex e attuali giocatori NBA, il lancio del campionato Jr. NBA per ragazzi e ragazze nelle scuole di tutti gli Emirati Arabi Uniti per favorire il lavoro di squadra e l’inclusione, una serie di NBA Fit clinic per promuovere salute e benessere, e un evento espositivo dell’NBA 2K League.

“L’annuncio di oggi dimostra nuovamente la posizione di spicco degli Emirati come palcoscenico per gli sport internazionali e per attrarre i migliori talenti” ha detto il presidente del DCT DI Abu Dhabi Sua Eccellenza Mohamed Khalifa Al Mubarak. “Abu Dhabi è impegnata a svilupparsi ulteriormente come una destinazione globale dinamica. Aggiungendo NBA al nostro importante portfolio di eventi sportivi e di intrattenimento, si rafforza la posizione della capitale degli Emirati Arabi Uniti come centro di eccellenza sportiva. Siamo molto contenti che l’NBA possa giocare un ruolo integrale nello sviluppo di talenti e di stili di vita sani già in giovane età, cuore della strategia degli Emirati Arabi Uniti, e che ponga molta enfasi nella responsabilizzazione dei giovani e sulla costruzione di un futuro sostenibile per la nazione e le generazioni future.”

“Mentre celebriamo la stagione NBA nel suo 75° anniversario, la partnership con DCT Abu Dhabi, per portare le prime partite ed eventi della NBA e della NBA 2K League negli Emirati Arabi Uniti, segna un’importante pietra miliare nella continua crescita globale del basket”, ha detto il Vicecommissario e direttore operativo dell’NBA Mark Tatum. “Abu Dhabi è un centro multiculturale molto attivo con una comprovata esperienza nell’ospitare eventi sportivi di livello mondiale e questa partnership non porterà solo l’esperienza live dell’NBA e dell’NBA 2K League ai fan del Medio Oriente, ma creerà anche opportunità per tutti i giovani che potranno infatti imparare i fondamentali e i valori basilari del gioco attraverso una varietà di programmi di base ed eventi.”

Durante la stagione NBA 2021-22, i giochi e la programmazione NBA raggiungeranno i fan in 11 paesi del Medio Oriente. I fan della Regione possono accedere a video highlights, notizie, statistiche, punteggi e contenuti digitali originali in arabo sul portale ufficiale online della NBA. I fan della Regione possono anche guardare tutte le partite NBA dal vivo e on demand su NBA League Pass, il servizio di abbonamento premium della lega.

Abu Dhabi ha dimostrato costantemente la sua capacità nell’ospitare eventi sportivi di livello mondiale. Iniziative pionieristiche come la “Go Safe Certification” di DCT Abu Dhabi evidenziano l’impegno della città per garantire la salute e la sicurezza della comunità e dei visitatori, e le hanno consentito di continuare ad ospitare il meglio gli eventi sportivi dal vivo. Per maggiori informazioni su Abu Dhabi: https://visitabudhabi.ae/en/campaign/time-is-now.

Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi:

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) guida la crescita sostenibile dei settori della cultura e del turismo della città, alimentandone il progresso economico e aiutandola a raggiungere le più grandi ambizioni a livello globale. Lavorando in collaborazione con le organizzazioni che definiscono l’Emirato come una delle principali destinazioni internazionali, DCT Abu Dhabi punta ad unire l’intero ecosistema attorno a una visione condivisa del potenziale dell’Emirato, coordinare sforzi e investimenti, fornire soluzioni innovative e utilizzare i migliori strumenti, le politiche e i sistemi a sostegno delle industrie della cultura e del turismo.

La visione di DCT Abu Dhabi è definita dalla comunità, dal patrimonio e dal paesaggio dell’Emirato. Lavoriamo per migliorare lo status di Abu Dhabi come luogo di autenticità, innovazione ed esperienze senza pari, rappresentato dalle sue tradizioni viventi di ospitalità, iniziative pionieristiche e pensiero creativo.

NBA

L’NBA è un’organizzazione internazionale, basata su quattro leghe sportive professionistiche: la National Basketball Association, la Women’s National Basketball Association, l’NBA G League e l’NBA 2K League. L’NBA e la Federazione Internazionale di Basket (FIBA) inoltre hanno formato insieme la Basketball Africa League (BAL). L’NBA ha affermato la propria presenza internazionale con partite e programmi in 215 nazioni in 50 lingue, e vendendo il proprio merchandising in più di 100,000 negozi in 100 nazioni in sei continenti. I roster dell’NBA, all’inizio della stagione 2021-22, contano un record di 121 giocatori internazionali, provenienti da 40 nazioni diverse. Gli asset di NBA Digital includono NBA TV, NBA.com, NBA App e NBA League Pass. L’NBA ha creato una delle più grandi comunità social del mondo, con 1.9 miliardi di “mi piace” e followers tra tutte le piattaforme delle leghe, squadre e giocatori. Grazie a NBA Cares, la lega è impegnata in diverse cause sociali, collaborando insieme a organizzazioni internazionali riconosciute per il supporto e lo sviluppo dell’istruzioni, della famiglia e della salute.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1690815/DCT_Abu_Dhabi_NBA.jpg