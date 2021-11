Napoli, sparatoria in bar ad Arzano: 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta all’interno di un bar ad Arzano, nel Napoletano. I feriti sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. Obiettivo dell’agguato erano gli uomini considerati vicini al clan camorristico della 167, dal nome dell’omonimo complesso di edilizia popolare, l’obiettivo del furioso agguato avvenuto intorno alle ore 20 in un bar di via Silone ad Arzano, comune della provincia di Napoli confinante con l’area nord del capoluogo. Almeno due dei feriti sarebbero vicini al clan camorristico.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Tra i feriti potrebbero esserci persone estranee ad ambienti criminali e che si trovavano nel bar al momento della sparatoria.