Napoli, Osimhen operato: stop di 3 mesi

Il Napoli perde Victor Osimhen per 3 mesi. L’attaccante nigeriano è stato operato oggi dopo la frattura al volto riportata nella gara di domenica contro l’Inter. “Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica. La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni”, spiega il Napoli dal proprio sito.

“Ci faremo carico delle e andremo a sopperire alla mancanza di questi grandi calciatori”, dice il tecnico Luciano Spalletti presentando il match di Europa League a Mosca contro lo Spartak. Oltre a Osimhen e ad Anguissa, out anche Insigne. L’attaccante “ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro”, riferisce il club

“Le difficoltà aiutano le persone normali a diventare persone stupende o avere un destino straordinario. Mi aspettavo questi primi colpi di difficoltà, sapevamo che non poteva andare tutto bene, che ci sarebbero stati momenti in cui qualche calciatore non era a disposizione. Il fatto di avere una rosa di questo livello, soprattutto nel reparto offensivo, era proprio per superare queste situazioni”, dice Spalletti