Morto Riccardo Ravalli, ex cavaliere di Uomini e Donne: aveva 39 anni

E’ morto Riccardo Ravalli, 39 anni, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Fatale, si legge si ‘La Nazione’, un tragico incidente sull’A22 del Brennero. Originario di Catania, aveva preso parte al programma di Maria De Filippi a novembre del 2020 per corteggiare Daniela, con la quale aveva intrapreso una breve conoscenza.

A commentare la triste notizia, l’ex dama del trono over Luisa Anna Monti, che di recente ha combattuto la sua battaglia contro un cancro al seno, che su Instagram ha scritto: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo”.