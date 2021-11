Monica Setta, resta a Uno mattina in Famiglia e raddoppia in radio… ma non solo!

E’ un momento magico per la giornalista e conduttrice che, alla guida del programma del weekend di Rai1, continua a collezionare numeri e dati di ascolto importantissimi. Il tutto insieme all’inedita conduzione a tre, al fianco di Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi.

Nuovi ed importanti i progetti in arrivo per la Setta che, a dispetto delle fake news che stanno circolando nelle ultime ore, resterà al suo posto.

Le novità annunciate riguardano un’altra sfera, ovvero quella radiofonica.

A gennaio partirà un nuovo programma per la giornalista, che già conduce la seconda e fortunata stagione di Parla con lei su Isoradio.

Le novità non finiscono qui: nel 2022, infatti, uscirà il suo quindicesimo libro edito da Rai Libri.