Monica Setta, il libro su Draghi a La Vita in diretta

A distanza di pochi mesi dalla sua uscita, il libro di Monica Setta “Il Presidente – La nuova Italia di Draghi” (edito da Piemme) è già un successo.

Un libro destinato a fare storia, che racconta questi anni particolari che stiamo vivendo.

Oggi la giornalista è stata ospite a La Vita in diretta, il programma di informazione pomeridiano di Rai1.

E a proposito del suo libro, la conduttrice di Uno Mattina in Famiglia racconta ad Alberto Matano:

Per la prima volta nella mia vita mi sono schierata e ho fatto un libro a tesi, andando a cercare imprenditori, sindacalisti e segretari di partito su qualcosa che per me era un assioma: “Questa è l’ultima chiamata. O siamo tutti dalla parte di Draghi o possiamo abbandonare l’idea della ripresa”