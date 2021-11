Monica Setta, ascolti al top a Uno mattina in famiglia e Natale a Isoradio con tante amiche

Ogni settimana, insieme a Ingrid Muccitelli e a Tiberio Timperi, Monica Setta conduce un programma di successo come Uno mattina in famiglia.

Trasmissione che registra una media del 21 per cento con punte del 27 sia il sabato che la domenica.

Ma la TV non è il solo impegno della conduttrice di Rai 1 che ogni pomeriggio è ospite fissa di Ore 14 dall’amico Milo Infante e spesso commenta l’economia da Monica Giandotti e Marco Frittella a Uno mattina.

Monica ogni week end è in radio con il programma al femminile Parla con lei che a Natale avrà anche 4 puntate in più per gli alti ascolti registrati nei mesi precedenti. Su Isoradio il giorno di Natale e Santo Stefano andranno in onda le interviste di Monica Setta a Serena Autieri, Rosanna Lambertucci e Michela Proietti autrice del best Sellers La Milanese (Solferino).

Tre donne e un uomo : ospite di Monica sarà anche Marino Bartoletti con il suo ultimo libro “La cena degli dei” (Gallucci editori)