Mercedes-AMG T35: la multispazio in chiave sportiva

Prossimamente, sul mercato europeo debutterà l’inedita Mercedes-Benz Classe T, gemella in chiave premium della nuova multispazio Renault Kangoo e modello ‘alter ego’ del veicolo commerciale Mercedes-Benz Citan.

Stando alle indiscrezioni, la gamma della nuova Mercedes-Benz Classe T potrebbe comprendere anche la versione sportiva T35 firmata Mercedes-AMG. Inoltre, non è esclusa la gemella per la nuova Renault Kangoo, nello specifico allestimento sportivo RS, se non addirittura con il brand Alpine.

La futura Mercedes-AMG T35 sarà quasi certamente equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Turbo da 306 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, lo stesso della Mercedes-AMG A35, abbinato alla trazione integrale 4Matic, nonché al cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT a sette rapporti.