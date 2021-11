Mercedes-AMG GT: in arrivo la seconda generazione

Nel corso del 2023 debutterà la seconda generazione della supercar Mercedes-AMG GT che rappresenterà la variante coupé della nuova Mercedes-AMG SL, con cui condividerà la piattaforma modulare MSA, mentre l’abitacolo avrà la configurazione a due posti secchi.

Tuttavia, la nuova Mercedes-AMG GT modello C192 sarà riconoscibile per il frontale in linea con lo stile della hypercar Mercedes-AMG One. La relativa gamma, invece, comprenderà inizialmente le versioni GT da 476 CV e GTS da 585 CV di potenza, con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo abbinato alla trazione integrale 4Matic+.

Successivamente, la prossima Mercedes-AMG GT sarà disponibile anche nelle declinazioni GTC da 612 CV e GTR da 639 CV di potenza. Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalla sportiva configurazione E-Performance a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 843 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra il propulsore a benzina 4.0 V8 biturbo da 639 CV e l’unità elettrica EQ Power+ da 204 CV.