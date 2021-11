Mattarella,’decisivo legame che ci lega gli uni agli altri’

“Vogliamo insieme sottolineare quanto sia decisivo sentire il legame che ci lega gli uni agli altri, in qualunque circostanza, di fronte agli eventi imprevisti, di fronte alle condizioni permanenti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnando al Quirinale le onorificenze Omri conferite “motu proprio” nel 2020 e nel 2021 a 65 cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile.

“Oggi voi rappresentate anche tanti altri italiani -ha aggiunto il Capo dello Stato- con comportamenti analoghi ai vostri, che sono fortunatamente diffusi, di chi si fa carico delle esigenze degli altri, delle ansie, dei bisogni, delle speranze, delle esigenze degli altri”.

“Queste onorificenze non sono per voi il premio, il premio è costituito dalla soddisfazione di aver fatto quel che avete compiuto, dal ringraziamento di chi è stato aiutato, dal sorriso di chi è stato aiutato, questo è il vero ringraziamento. Questo -ha concluso Mattarella- è un ringraziamento che rappresenta davvero un arricchimento anche per chi compie questi gesti, ed è il vero premio che avete conseguito. A questo ringraziamento delle persone che avete aiutato vorrei aggiungere il mio: grazie per quanto avete fatto”.