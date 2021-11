Maradona sepolto senza cuore, la rivelazione choc

“Il suo cuore è stato estratto per studiarlo perché era molto importante nel determinare la causa della morte. Ovviamente ora Diego Maradona è sepolto senza cuore”. E’ la rivelazione di Nelson Castro, giornalista e medico argentino, autore del libro ‘La salute di Diego: la vera storia’. “Il suo cuore pesava mezzo chilo quando normalmente pesa 300 grammi -aggiunge Castro al programma tv ‘La Mesa de Juana Viale’-. Ne aveva uno grande per vari motivi, per esempio a causa del suo scompenso cardiaco e a causa della malattia cardiaca che aveva”.