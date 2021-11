Manovra, Draghi convoca capigruppo maggioranza

In vista della discussione parlamentare sulla Legge di Bilancio, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme al Ministro dell’Economia Daniele Franco e al Ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D’Incà, incontrerà la prossima settimana a Palazzo Chigi i capigruppo parlamentari e i capi delegazione delle forze politiche di maggioranza. Si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Questo il calendario delle convocazioni: il 29 novembre alle 17.30 M5S; il 30 novembre alle 12.00 Lega, alle 15.30 Forza Italia, alle 17.30 Partito democratico; il 1° dicembre alle 12.00 Coraggio Italia, alle 15.30 Italia Viva e alle 17.30 Leu.