Manila Nazzaro protagonista al Grande Fratello Vip

La conduttrice radiofonica Manila Nazzaro sta vivendo da protagonista l’esperienza al Grande Fratello Vip, visto che mostra il suo carattere in ogni momento della giornata, esibendo la sua personalità in presenza delle telecamere.

Chi è Manila Nazzaro?

La conduttrice inizia la sua carriera lavorativa come modella negli anni novanta, ottenendo la vittoria al noto concorso di bellezza Miss Italia nel 1999.

A seguito di tale successo abbandona gli studi universitari per dedicarsi a tempo pieno al mondo dello spettacolo, destinando in particolare buona parte del proprio tempo allo studio della recitazione.

All’inizio degli anni 2000 prende parte a diverse interpretazioni teatrali, prima di dedicarsi alla televisione. Infatti, negli anni successivi, la giovane ragazza ha partecipato a numerose trasmissioni televisive come Miss Italia nel Mondo e Quelli che il Calcio, sia come opinionista sia come presentatrice. Senza dimenticare l’esperienza a Mezzogiorno in Famiglia, prima come inviata e poi come conduttrice.

Decide di dedicarsi alla radio, visto che entra a far parte della famiglia di RTL 102.5, conducendo diversi programmi radiofonici di successo, registrando degli ascolti degni di nota.

Infine, oltre a effettuare numerose collaborazioni con aziende di alto spessore, la conduttrice è stata anche giurata di Miss Italia 2020.

Qual è la situazione sentimentale dell’ex modella?

Manila Nazzaro è stata sposata per ben dodici anni.

L’amore tra i due aveva visto il concepimento di un primo figlio nel 2006 (Francesco Pio) e di un secondo nel 2011 (Nicolas).

Negli ultimi anni della sua vita Manila Nazzaro ha instaurato un’altra relazione che la vede attualmente impegnata sentimentalmente con un altro ex calciatore, ovvero Lorenzo Amoruso. La loro storia dura ormai da quasi tre anni e i due sembrano sempre più indirizzati verso il passo che li porta alle nozze; inoltre, la coppia ha fatto anche capire che sono intenzionati ad avere un figlio nei prossimi anni.

Il rapporto tra la conduttrice e Lorenzo Amoruso è stato sicuramente condizionato anche dall’esperienza al programma televisivo Temptation Island 2020, in quanto dopo tale avventura la coppia è uscita rinforzata, aumentando la fiducia verso il proprio compagno.

L’esperienza di Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip

La conduttrice radiofonica sta partecipando come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, che insieme al programma Amici 2021 di Maria De Filippi è il più seguito tra quelli emessi da Mediaset.

Manila fin da subito manifesta il suo spirito organizzativo, mettendo in mostra il suo carattere dolce, apprezzato da quasi tutti i concorrenti.

Con il passare del tempo l’ex modella viene sempre più amata dal pubblico e dai compagni di viaggio.

Nel corso del tempo, però, alcune relazioni interne stanno mutando, turbando la calma di Manila che non ha particolarmente digerito il tradimento di Carmen Russo, in quanto l’ex ballerina criticava la conduttrice in un discorso effettuato con Miriana Trevisan.

Manila Nazzaro ha deciso di parlare di questo malumore con Patrizia Pellegrino, dichiarando che con Carmen Russo si è rotto qualcosa e che attualmente non c’è più sintonia tra le due.

Durante il daytime di mercoledì 24 novembre, la conduttrice ha inoltre confidato alla Pellegrino che non è riuscita a perdonare Carmen Russo per la questione relativa alla nomination.

All’interno di questo discorso Manila Nazzaro ha anche ammesso che non è riuscita ancora a superare l’eliminazione di Ainett Stephens, in quanto questa persona era un vero e proprio punto di riferimento per l’ex modella all’interno della casa del Grande Fratello.

Probabilmente era anche la concorrente con cui aveva più legato e di conseguenza quella che reputava essere più amica.

Questa confessione effettuata con Patrizia Pellegrino ha stupito anche parte dei telespettatori, in quanto Manila in precedenza aveva dichiarato che si sentiva abbastanza destabilizzata dall’ingresso in casa di questa nuova concorrente, mentre adesso sembra che i rapporti siano cambiati e destinati a migliorare nel corso delle settimane.

Inoltre, sembra che l’ex vincitrice di Miss Italia sia arrabbiata con Carmen Russo non tanto per le parole pronunciate, ma quanto per il suo atteggiamento, visto che le frasi contro di lei sono state dette privatamente a un solo concorrente e non in presenza della stessa Nazzaro.

Manila, invece, ammira fortemente i compagni di avventura che preferiscono affrontare le problematiche di persona, visto che lei stessa cerca di essere quanto più diretta possibile quando ci sono delle questioni da fronteggiare.

Ad ogni modo, il percorso effettuato all’interno della casa del Grande Fratello Vip da parte di questa concorrente è di tutto rispetto, in quanto sta vivendo appieno l’esperenzia cercando di essere una delle protagoniste principali di questa meravigliosa edizione.