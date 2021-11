Maltempo, allerta gialla in 10 Regioni

E’ allerta gialla oggi, lunedì 1 novembre, in Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia e su settori di Veneto, Liguria, Marche, Campania e Basilicata. La Protezione Civile ha reso noto che un’ampia perturbazione atlantica interesserà dapprima il Nord-Ovest per poi estendersi a gran parte delle restanti regioni centro-settentrionali. Previsto, inoltre, un rinforzo dei venti sulle regioni meridionali. Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, dapprima su Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione a Veneto e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.