Malaguti Mission 125: il ritorno dello scooter sportivo

Ecco il nuovo Malaguti Mission 125, l’inedito scooter sportivo del glorioso costruttore italiano, rinato come brand del gruppo austriaco KSR Group. Erede dello storico Phantom, è equipaggiato con il motore a iniezione elettronica da 12,2 CV di potenza.

Esteticamente, il nuovo Malaguti Mission 125 è riconoscibile per la carrozzeria bicolore grigio e bianco, con i dettagli nella tinta rossa. La dotazione di serie, invece, include la strumentazione digitale con il display in LCD. Per quanto riguarda la massa, il peso ammonta a 154 kg.

Tra le caratteristiche tecniche del nuovo Malaguti Mission 125 figurano la forcella anteriore telescopica, il monoammortizzatore posteriore a braccio oscillante, i cerchi in lega da 13 pollici di diametro con gli pneumatici anteriore da 120/70-13 e posteriore da 130/70-13 di sezione, più l’impianto ABS con i freni a disco anteriore da 267 mm e posteriore da 220 mm di diametro.