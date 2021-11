L’ultimo business di Max Felicitas, il re del porno sfodera IBalls

“Rasare i tuoi amichetti con un rasoio qualsiasi può diventare una vera e propria impresa. Per questo utilizzare iBalls ti cambierà la vita, rasarti non sarà mai più come prima”: parola di Max Felicitas, re del porno. Erede di Rocco Siffredi. Decine e decine di film – che lo hanno reso famosissimo. Aria da nerd: occhiali, capelli biondi, glabro: Felicitas piace a tutti. E lo sa bene, visto che la sua ultima avventura imprenditoriale potrebbe portarlo sempre più su.

“Sei stanco di scalfire il tuo amichetto? Se sei stanco di scalfire il tuo amichetto, il rifinitore iBalls è progettato per scivolare sui tuoi amichetti utilizzando la tecnologia SkinSafe. Niente strappi, niente tagli: solo palle belle e splendenti. È il guanto del secolo”, dice sul suo sito.

Il vero nome di Max Felicitas è Edoardo Barbares, è nato il 28 gennaio del 1992 a Codroipo. Nel mondo dell’hard ha raggiunto traguardi altissimi. Durante la quarantena una delle sue interviste è rimasta nella storia. “Sono a casa coi miei, a Codroipo. Sto cercando di non pensarci. Mi tocco almeno quattro, cinque volte al giorno”, aveva confidato a La Zanzara. “Finita questa storia, ho già una lista studiata perché ovviamente le ragazze e le donne stando a casa sono tutte più arrapate. Ho una lista di tantissime donne che si sono già prenotate per scopare una volta finita questa quarantena. Mi prendo una settimana per farmi almeno quattro tipe al giorno con un tour in macchina. Non posso filmarle, perché non sono attrici. Però è una sorta di ca**o a domicilio”: parole choc che, però, hanno fatto il giro in Rete.

Max Felicitas, per chi non lo sapesse, è stato vittima di bullismo a scuola per via del suo fisico esile. Questo, però, non ha cambiato il suo modo di approcciare alla vita: Max – che ama lo sport e la musica – decide di regalarsi un po’ di trasgressione. Che, tra l’altro, diventa il suo lavoro.