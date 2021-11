Linea Verde Start: la puntata del 13 novembre

Parte dalle Murge, in Puglia, il cammino di Federico Quaranta in “Linea Verde Start”, in onda sabato 13 novembre alle 12 su Rai1.

Un luogo nel quale la generosità della natura incontra, da millenni, la sensibilità di uomini capaci di accogliere e lavorare i doni della terra e del mare.

Le anticipazioni della puntata

In primo piano, una serie di mondi rurali e artigianali a partire dalla storia di un uomo di 75 anni, Ciccillo, che da sempre raccoglie erbe spontanee tra le Murge di Ruvo di Puglia.

E ancora una masseria antica, ad Altamura, nella quale un gruppo di ragazzi ha ripreso la lavorazione della lana delle pecore autoctone, un giovane casaro che porta avanti l’antica tradizione dei latticini con passione e uno sguardo rivolto al futuro, e l’arte dei mosaici che si trasforma in digitale prendendo spunto dalle incisioni rupestri degli scavi di Gravina.

Un viaggio che parte da Castel del Monte, il capolavoro di Federico II, per concludersi nel mare di Molfetta. Un percorso che segue la linea di un equilibrio necessario, quello tra uomo e natura, tra tradizione e innovazione, tra ragione e sentimento.