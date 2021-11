Linea Verde Radici: la puntata del 27 novembre

Il pomodoro sarà protagonista dello speciale branded content dal titolo Linea Verde Radici Oro Rosso, sabato 27 novembre alle 12 su Rai1.

Le anticipazioni della puntata

Fra immagini spettacolari e storie inedite, Federico Quaranta andrà alla scoperta di uno degli elementi cardine della gastronomia italiana.

Il re degli ortaggi sarà raccontato in tutti i suoi molteplici aspetti, ma anche attraverso curiosità storiche e artistiche. Da sempre indiscusso attore della tavola nostrana, infatti, il pomodoro oggi è al centro di numerosi progetti d’avanguardia.

Un esempio è quello portato avanti vicino Cesena, che si focalizza sulla sostenibilità ambientale secondo il mantra de “la natura che cura la natura” e che trova nel ragnetto rosso una soluzione biologica per la tutela delle coltivazioni, ma anche un “ritorno alle radici”, letto sotto la lente d’ingrandimento della competenza e del rispetto.

Non meno importanti sono poi i numerosi brevetti che lo riguardano, e che mettono in luce la virtuosa essenza di questo ortaggio capace di essere usato anche per produrre una vernice vegetale, sana e naturale al 100%.