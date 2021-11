Linea Verde Life: la puntata del 27 novembre

Sabato 27 novembre Linea Verde Life, in onda alle 12.30 su Rai1, andrà alla scoperta di Torino e del suo territorio.

Una realtà che continua a stupire e a rinnovarsi guardando al futuro, senza mai dimenticare le sue tradizioni e la sua storia.

Esperimenti spaziali, funghi mangia-inquinamento, parchi lineari al posto di tram, nuovi sport che coniugano benessere e pulizia dell’ambiente. E poi ancora natura, innovazione e buon cibo.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Con Marcello Masi e Daniela Ferolla spazio ai luoghi più iconici della città, dai Giardini Reali recentemente riqualificati al centro storico, in un viaggio tra artigianato, innovazione e start-up.

Masi, dopo aver visitato lo storico orto botanico dell’Università di Torino in cui si studiano funghi in grado di mangiare plastica e petrolio, conoscerà, tramite l’inventiva di giovani ricercatori, il suo “alter ego” in versione 2.0, col quale giocherà a calcio.

E poi incontrerà un simpatico e acrobatico campione mondiale a quattro zampe.

Daniela Ferolla, invece, dopo aver mostrato una Torino nuova e riqualificata, andrà prima alla scoperta della spesa intelligente nello storico mercato di Porta Palazzo, e poi farà conoscere i “plogger”, giovani corridori che, armati di buste e guanti, raccolgono rifiuti dalla strada.

Non mancherà la ricetta di Federica De Denaro e poi il giro del gusto, a bordo di un inaspettato tram “culinario” e poi alla scoperta della storica “groferia”, il primo street food mai esistito in Piemonte.