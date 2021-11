Lily’s Kitchen: la nuova linea di ricette per festeggiare il Natale insieme agli amici a quattro zampe

Lily’s Kitchen, il pluripremiato brand di pet food naturale di qualità, annuncia il ritorno della sua linea di ricette natalizie in edizione limitata con tante novità. Gli amici a quattro zampe sono a tutti gli effetti parte della famiglia e, quindi, così come per gli umani, è giusto deliziarli con diverse prelibatezze, che consentiranno loro di condividere la gioia delle festività con il resto della famiglia.

La linea natalizia di Lily’s Kitchen include quest’anno i calendari dell’avvento per cani e per gatti, ricette speciali per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale, una busta di golosi premietti natalizi e una nuovissima confezione regalo di snack per cani.

Per dare inizio alle danze non c’è nulla di meglio di un calendario dell’avvento molto speciale, disponibile sia per cani sia per gatti che, dietro a ogni finestrella, nasconde dei deliziosi biscottini con cui condividere con il proprio quattro zampe ogni giorno di dicembre l’elettrizzante conto alla rovescia che ci separa dal Natale.

Quando poi arrivano le festività, anche cani e gatti potranno contare su una cena della Vigilia e un pranzo di Natale davvero indimenticabili, gustandosi la squisita ricetta Lily’s Kitchen Three Bird Feast dedicata ai cani e il raffinato Turkey and Ham Paté per i mici.

Infine, ideali per concludere un pasto luculliano, ma anche da mettere nella calza della Befana del proprio cane, sono i prelibati biscottini Festive Turkey Jerky, disponibili in una comoda busta apri e chiudi,oppure i tre diversi tipi di premietti della nuova confezione regalo Cracking Festive Treats, la cui elegante lattina potrà essere utilizzata anche durante l’anno per conservare gli snack del proprio cane.

Come tutte le ricette di Lily’s Kitchen, anche gli snack sono realizzati con ingredienti naturali e sani, per garantire alle famiglie di dare ai propri pelosi solo i migliori premietti per Natale, così come nel corso dell’anno.

Disponibile nei migliori pet shop e catene italiane, la linea in edizione limitata per il Natale 2021 presenta un look tutto nuovo e si caratterizza per un raffinato blu che riecheggia la notte più magica dell’anno e invita i quattro zampe e le loro famiglie ad immergersi nel festoso mondo di Lilyland.