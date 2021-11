Lea, la nuova fiction di Rai1 (23 novembre)

Vanessa Scalera lascia i panni di Imma Tataranni per indossare quelli di Lea Garofalo, martedì 23 novembre alle 21.25 su Rai1, nel film tv di Mario Tullio Giordana “Lea” con Linda Caridi, Alessio Praticò e la partecipazione straordinaria di Giulia Lazzarini. Lea nasce a Petilia Policastro, feudo della ‘ndrangheta in provincia di Crotone, una terra in cui nascere donna vuol dire non essere libera. Il suo destino è segnato: il fratello, Floriano, è il capocosca locale, il compagno, Carlo, gestisce per conto della famiglia spaccio e usura a Milano. Ma Lea, per dare a sua figlia Denise un futuro di libertà, lancia una sfida inaccettabile alle regole criminali. Il 24 novembre 2009 Lea scompare. Denise non è che una ragazzina, potrebbe credere a quello che le racconta il padre: Lea se n’è andata, l’ha lasciata sola. Ma anche Denise non ci sta…