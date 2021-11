Le Iene: la puntata del 23 novembre

Domani,martedì 23 novembre, in prima serata su Italia 1, torna “Le Iene“.

Con Nicola Savino e la Gialappa’s Band protagonista per una sera sarà l’attrice, cantante e conduttrice Lodovica Comello che dichiara: “

Da sempre guardo con ammirazione Le Iene in TV, e indossare il celebre abito bianco e nero sarà per me una bellissima e nuova responsabilità. Sarò pronta a tutto ma soprattutto a divertire e divertirmi. Anche se so già di non poter competere con la grazia di Nicola durante gli stacchetti!”

Lodovica Comello