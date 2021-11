Lapo Elkann contro Dazn

Lapo Elkann attacca Dazn. “Servizio non ottimo, cambio di termini servizio in corso di campionato” twitta commentando la decisione di bloccare gli abbonamenti ‘multiuso’, che prevedono la possibilità di una doppia utenza. “La pirateria si sconfigge con prodotti di qualità, accessibili e facili da utilizzare. Si può guadagnare extra con contenuti Premium, non con i giochi delle 3 carte a spese dei consumatori #Daznout”.

Servizio non ottimo, cambio di termini servizio in corso di campionato. La pirateria si sconfigge con prodotti di qualità, accessibili e facili da utilizzare. Si può guadagnare extra con contenuti premium, non con i giochi delle 3 carte a spese dei consumatori #Daznout

— Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 9, 2021