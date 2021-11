Lady Gaga ospite in esclusiva tv a “Che Tempo Che Fa”

Lady Gaga sarà ospite in esclusiva tv a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 14 novembre su Rai3 per presentare il nuovo film che la vede protagonista, “House of Gucci”.

Nell’attesa pellicola diretta da Ridley Scott, al cinema dal 16 dicembre distribuita da Eagle Pictures, la pluripremiata artista italoamericana veste i panni di Patrizia Reggiani, nella sconvolgente storia vera della famiglia dietro l’impero della casa di alta moda italiana.

Al suo fianco, un cast d’eccezione: Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Jack Huston, con la partecipazione di Salma Hayek e Al Pacino.

Durante l’intervista con Fabio Fazio verranno tramesse immagini inedite del film, girato tra Milano, Roma, Firenze, Como e Gressoney-Saint-Jean. Quando Patrizia Reggiani (Lady Gaga), una outsider dalle umili origini, si sposa ed entra nella famiglia Gucci, la sua ambizione sfrenata inizia a sgretolare l’eredità familiare e innesca una spirale spericolata di tradimenti, decadenza, vendetta e infine… un omicidio.