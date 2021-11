La ricetta post covid per gli studi legali: il segreto di marketing di Federico Sanna

Federico Sanna con la sua società, che si chiama AltaGamma Consulting, aiuta consulenti e legali a rimpiazzare clienti piccoli con clienti high ticket per diventare la prima scelta nel loro settore a livello locale. In pratica, soprattutto durante il periodo difficile della pandemia, si è occupato dello sviluppo delle strategie di marketing e vendita per uno studio legale tributario che ha generato 300 nuovi clienti.

La sua storia imprenditoriale inizia da lontano. Duarante la Pandemia, Sanna “porta avanti” uno studio con oltre 300 clienti in periodo COVID con una strategia precisa: se da una parte c’è stata una grande perdita, dall’altra si è aperto un altro spazio (una finestra di opportunità per chi si è digitalizzato strategicamente)

“Questo mi ha permesso di scalare uno studio legale tributarista e consulenza fiscale ad oltre 300 nuovi clienti e posizionarlo come unica scelta del settore nella mia città”, racconta. Come? “Non di certo come pensa la maggior parte dei titolari degli studi legali: senza un sito web, senza usare Google (lo usano tutti male), senza dipendere dal classico passaparola e senza portali che rovinano la tua nomea e ti mettono in competizione con altri professionisti”, tuona il super consulente.

La sua strategia si chiama “Legal Growth System Tm”: un sistema che gli permette di fare gola ai clienti migliori, renderli noti a livello locale e fare notizia grazie ai social media (seguendo il codice deontologico).

Si tratta, quindi, di una sorta di inversione di tendenza che è basata su tre pilastri. E Sanna li spiega così: “Un contenuto esca, una fonte di traffico di alta qualità per fare pubblicità a pagamento verso gli ebook. (I migliori sono Linkedin e Facebook (Sanna fa parte della classifica top 3% social media advertisers in Europa). Infine, un’offerta irresistibile, ovvero una prima consulenza a pagamento che viene proposta dopo aver scaricato l’ebook. Solo chi è filtrato, educato dall’ebook e qualificato può prenotarla e le persone con i casi più piccoli verranno escluse automaticamente in modo da lasciare spazio in agenda ai pesci grossi.

Questo sistema può essere riassunto in gergo come “funnel di marketing”, tuttavia la maggior parte dei funnel è destinata a fallire”.

L’impegno di Sanna e di Altagamma Consulting continua anche all’estero. “Dopo aver avuto successo anche fuori dall’Europa, abbiamo ricevuto l’interesse di giornalisti americani come Kyle Dendie e siamo stati pubblicati in alcune delle riviste imprenditoriali più seguite come The US Times, New York Business Now, Hustle Weekly, Stars of Entrepreneurship e Business Sharks Magazine”, racconta.

“Noi abbiamo l’unico sistema per consulenti fiscali, internazionalizzazione e legali tributaristi che funziona e lo garantiamo, con firma di contratto o rimborsiamo la cifra investita”.