Juve-Fiorentina 1-0, Cuadrado decide al fotofinish

La Juventus batte la Fiorentina 1-0 nel match valido per la 12esima giornata della Serie A. I bianconeri conquistano il successo con il gol di Cuadrado, a segno al 91′ con un diagonale potente che si insacca dopo una deviazione di Biraghi. La vittoria permette alla Juventus di salire a 18 punti e di agganciare i viola, k.o. al termine della sfida giocata in 10 negli ultimi 20 minuti per l’espulsione di Milenkovic.