Jody Cecchetto e il suo padrino Jovanotti s’incontrano grazie a Radio Zeta

Le emozioni volano. A Milano va in scena una vera e propria operazione rewind: Jody Cecchetto di Radio Zeta e Jovanotti (suo padrino di Battesimo) si incontrano in occasione della conferenza stampa del nuovo singolo di Lorenzo Cherubini.

“Sono Jody Cecchetto di Radio Zeta“, dice il figlio dello storico dj. “Ma sapete che sono il suo padrino?”, risponde subito Jovanotti stupendo il pubblico in sala.

“Lo dici sempre e questo mi fa molto piacere”, continua lo speaker di Radio Zeta. “A parte tutto, voglio fare una piccola premessa: ci sei mancato”. Jovanotti si commuove e lo ringrazia. Si vede che c’è tra loro un bellissimo rapporto e quel video – pubblicato sull’account della radiovisione scelta dalla Generazione futuro diretta da Federica Gentile – fa il giro della Rete.

L’arrivo di Jody Cecchetto a Radio Zeta piace molto al pubblico. Jody è in diretta dal lunedì al venerdì con Nicolò Giustini, dalle 11 alle 13, durante Destinazione Zeta. E, da lunedì prossimo, Jody sarà anche in diretta a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News dalle 13 alle 15 (in radiovisione sul canale 233 del DTT e 737 di Sky).

Solo alcuni giorni fa, in occasione dell’arrivo a Zeta, Jody aveva detto: “Papà mi ha fatto innamorare della musica. Sono molto contento del fatto che avendo frequentato tutti i giorni la radio, facendo la pianta come direbbe mio padre, mi ha aiutato molto ad ambientarmi”.

Intanto, dalla mezzanotte di oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova canzone di Lorenzo Cherubini.

“È ‘Il Boom’, una canzone nuova, rapida e futurista, a colori. In tre minuti e 25 secondi succede di tutto. Ci sono dentro Tacito e Nietsche, Leopold Bloom e l’ormai celebre Zoom, l’ecologia e la fantasia tutto frullato in un ritmo che pulsa. Scritta da Lorenzo e prodotto da Rick Rubin, la canzone apre la nuova avventura musicale dell’artista”, dice Jovanotti.