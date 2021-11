Italia-All Blacks, Amelia: “Esperienza impagabile, fiducioso nel nuovo ciclo azzurro”

“Sono molto fiducioso per il nuovo ciclo azzurro, ci sono giovani interessanti che portano tanto entusiasmo. E’ importante per loro confrontarsi con una squadra del calibro degli All Blacks, è un’esperienza impagabile che accrescerà l’esperienza e l’autostima dei ragazzi”. Lo dice all’Adnkronos il campione del mondo 2006 con la Nazionale italiana di calcio Marco Amelia, grande appassionato di rugby, in vista del test match che sabato prossimo allo stadio Olimpico di Roma opporrà gli azzurri alla Nuova Zelanda. “Sarà come al solito una grande festa di sport e nonostante il risultato sembra segnato io sono convinto che gli azzurri sapranno regalarci una bella prova come spesso sono stati in grado di fare. Io non potrò essere all’Olimpico perché impegnato con la mia squadra ma farò il tifo dalla tv”, aggiunge l’attuale allenatore del Prato.