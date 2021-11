Instagram: Monica Setta e la torta di Renato Ardovino

Pioggia di like per una foto postata da Monica Setta. La seguitissima conduttrice di Uno Mattina in Famiglia ha pubblicato su instagram un vero e proprio capolavoro di pasticceria firmato da Renato Ardovino.

Il famoso cake designer ha infatti realizzato la torta per festeggiare i 24 anni di Gaia, la figlia di Monica Setta.

“Volevo una torta che fosse davvero speciale” – ha scritto la conduttrice, svelando alcuni retroscena. “Fare arrivare l’enorme scatola infiocchettata dalla Campania, tenerla 18 ore in una cella frigorifera, trasportarla sotto un diluvio universale nel locale dove si festeggiava e’ stato faticoso, eppure divertentissimo”.

Da Battipaglia (Salerno), dove ha sede il “paradiso” di Renato Ardovino, a Roma, location della festa per un evento speciale e importante.

Con una torta che ha lasciato il segno. “Mi è sembrato di tornare indietro a quando i nostri figli erano bambini. Ricordate anche voi le feste con gli animatori i giochi, i cartoni, la musica? Tutto ruotava sempre intorno alla torta e a quel giochino di “scarta la carta” (dei regali)! Anni stupendi, un po’ me li ero dimenticati perciò stasera mi ha fatto piacere tornare indietro con la memoria e riassaporare, guidando sotto la pioggia di Roma, quelle sensazioni dolcissime”.

Monica Setta, al timone di un programma da record di ascolti, non poteva che affidarsi ad un “fuoriclasse” del settore torte.

Considerato il maestro del cake design italiano, Renato Ardovino ha fatto delle sue creazioni l’incontro perfetto di arte e pasticceria. Salito alla ribalta per diversi programmi televisivi condotti su Real time, ha lanciato il trend della sugar art. Oltre a essere un volto noto del piccolo schermo, ha anche scritto libri e collabora con le più prestigiose riviste di cucina e di cake design e format Tv . Eclettico, poliedrico, carismatico e dall’animo sensibile, tutti ingredienti, per rimanere in tema …… che fanno di lui un artista speciale e unico.