Il Volo sings Morricone: il nuovo album dal 5 novembre

Venerdì 5 novembre esce in tutto il mondo “IL VOLO SINGS MORRICONE” (Epic/Sony Music), il nuovo atteso album de IL VOLO dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi.

Il progetto

“IL VOLO SINGS MORRICONE” è un progetto di Michele Torpedine. Un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie del Maestro, impresse nella memoria di tutti.

Oltre alle emozionanti reinterpretazioni, contiene l’inedito “I colori dell’amore”, scritto per il trio da Andrea Morricone, un brano che parla della solitudine ai tempi del Covid, del rumore costante delle ambulanze ‘un suono in lontananza serve a vivere’, della difficoltà a reagire mentre attoniti si guarda il mondo da una finestra e infine della sensazione di libertà quando tutto è finito e si può riabbracciare il proprio amore. Comprende anche il brano di Ennio Morricone, tratto dalla colonna sonora del film ‘Il buono, il brutto, il cattivo’, “The Ecstasy of Gold”, per la prima volta accompagnato da un testo, scritto sempre da Andrea Morricone, disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Da domani, mercoledì 3 novembre, sarà online il video di “The Ecstasy of Gold”, girato in Sardegna da YouNuts.

Nell’album sono presenti anche altre importanti collaborazioni: con il violinista David Garrett in “La Califfa”, con Stjepan Hauser dei 2Cellos in “Se”, con il trombettista Chris Botti in “Come Sail Away” e con il flautista Andrea Griminelli in “Nella fantasia”.

Per la registrazione dell’album, avvenuta ai Forum Studios di Roma, il Maestro Marcello Rota ha diretto la storica Orchestra Roma Sinfonietta che, dal 1994, anno della sua fondazione, ha collaborato intensamente con il Maestro Ennio Morricone, eseguendo la sua musica sotto la sua direzione nei maggiori teatri del mondo.

Questa la tracklist dell’album:

1. The Ecstasy of Gold (da “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo”)

2. Your Love (da “C’era una volta il West”)

3. Nella fantasia feat Andrea Griminelli (da “Mission”)

4. Metti una sera a cena (da “Metti una sera a cena”)

5. Se feat. HAUSER (da “Nuovo Cinema Paradiso”)

6. La Califfa feat. David Garrett (da “La Califfa”)

7. Conradiana (da “Nostromo”)

8. E più ti penso (da “C’era una volta in America/ Malèna”)

9. Se telefonando

10. Come Sail Away feat. Chris Botti

11. Would He Even No Me Know? (da “Nuovo Cinema Paradiso”)

12. Amalia por amor

13. Here’s To You (da “Sacco & Vanzetti”)

14. I colori dell’amore