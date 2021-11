Il Salone dell’automobile di Los Angeles ritorna dal 19 al 28 novembre con mostre nuove e già apprezzate dagli appassionati

I visitatori avranno a disposizione straordinarie esposizioni di veicoli, accessori post-vendita, prove su strada, un’auto di Barbie a grandezza naturale e molto altro ancora!

LOS ANGELES, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ — Il Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), il principale evento in presenza dedicato al settore automobilistico e al lifestyle, ritorna dopo una pausa di due anni, invitando gli appassionati di saloni dell’automobile a visitare esposizioni già amatissime dai fan e una nuova generazione di interessanti espositori presso il Los Angeles Convention Center. Gli espositori che partecipano per la prima volta offriranno ai visitatori l’entusiasmante opportunità di vedere nuove interpretazioni dinamiche interpretazioni della progettazione e della realizzazione di veicoli. Da Barbie a BREMACH, a ElectraMeccanica a MOLNAR, questi nuovi ed elettrizzanti espositori mostreranno come le auto si possono trasformare da sogno in realtà.

“Il LA Auto Show, ricco di mostre ed esposizioni, celebra lo stile e la cultura dei mezzi di trasporto che contraddistingue Los Angeles”, ha dichiarato Lisa Kaz, titolare e CEO del Salone dell’automobile di Los Angeles. “Si tratta di un’occasione unica per vedere un veicolo EV a tre ruote, un concept di auto volante elettrica, veicoli stravaganti personalizzati, avere l’opportunità di adottare animali domestici e persino ammirare una versione a grandezza naturale dell’auto EXTRA di Barbie®, il tutto in un unico luogo.”

Il LA Auto Show di quest’anno ospita presso il Los Angeles Convention Center alcuni espositori al loro debutto, tra cui:

I biglietti sono ora in vendita su laautoshow.com/ticket.

Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA e il LA Auto Show, comprese le credenziali dei media e del settore, visitare i siti web: www.AutoMobilityLA.com e www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA e il Salone dell’Automobile di Los Angeles saranno gestiti in piena conformità con tutti i protocolli di sicurezza previsti dal dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles. Per accedere al Salone, oltre alla mascherina, sarà necessario un certificato di vaccinazione o un test COVID negativo effettuato entro 72 ore prima dell’arrivo presso il LA Convention Center. Per chi desidera effettuare test in loco, saranno disponibili test rapidi. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza del LA Auto Show, visitare il sito web: https://laautoshow.com/health_and_safety/.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo importante salone automobilistico nordamericano della stagione annuale ed è ampiamente riconosciuto come uno degli eventi più importanti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra la passione degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l’innovazione del settore, sinonimo di California. L’esposizione è aperta per 10 giorni durante il periodo del Ringraziamento ed è una meta imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata fuori durante la stagione festiva. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, il LA Auto Show contribuisce all’economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il LA Convention Center. L’edizione 2021 di AutoMobility LA, le giornate dedicate ai media e al settore, si svolgeranno il 17 e il 18 novembre e comprenderanno una serie di grandi annunci e rivelazioni del mondo dell’auto. Le porte saranno aperte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell’automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sul Salone, segui il LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti su http://www.laautoshow.com/ per ricevere avvisi.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg