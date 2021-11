Il duo DJ NERVO ed Heineken® decollano con un’esclusiva performance in mongolfiera per celebrare il ritorno della F1 in Brasile

SAN PAOLO, 13 novembre 2021 /PRNewswire/ — La Formula 1® torna a San Paolo questo fine settimana e Heineken®, partner globale della gara, festeggia in modo spettacolare, portando le superstar DJ NERVO a Interlagos per una performance unica a bordo di una mongolfiera sopra la pista.

Per dare il via al weekend di gara, le sorelle che compongono NERVO, il duo australiano di DJ, si sono unite al collega australiano e appassionato di musica, il pilota della McLaren Daniel Ricciardo, in un evento di lancio a Interlagos insieme alla leggenda brasiliana della Formula 1® Felipe Massa, David Coulthard e Sir Jackie Stewart. L’evento prevedeva anche un set esclusivo del DJ brasiliano Cat Dealers, uno dei più grandi nomi della scena internazionale della musica elettronica.

Domenica NERVO salirà nel cielo sopra la pista per dare ai fan di Interlagos un’esclusiva performance pre-gara, fornendo l’ambiente perfetto affinché i fan possano godere dei loro più grandi successi in un modo socialmente distanziato e responsabile.

Lunedì, i fan potranno guardare lo streaming della performance e del set di Cat Dealers da casa.

Anticipando la loro performance in mongolfiera, DJ NERVO hanno commentato: “ci siamo esibite in alcuni luoghi unici in tutto il mondo, ma non credo che nulla sia paragonabile a suonare da una mongolfiera sopra la pista qui a San Paolo, quindi non vediamo l’ora di farlo! Siamo state liete di incontrare oggi il nostro collega australiano e appassionato di musica Daniel Ricciardo, e speriamo che tutti si godano lo spettacolo”.”.

Il pilota della McLaren Daniel Ricciardo ha commentato “che modo incredibile di iniziare il weekend di gara mescolando le mie due cose preferite – F1® e musica! La McLaren e il Brasile hanno sempre avuto un legame speciale, in particolare su questa pista, quindi è bello fare qualcosa di speciale qui. Avere questi DJ della mia patria rende il tutto ancora più piacevole!”

Sulla presentazione, i Cat Dealers hanno commentato: “”In Brasile siamo appassionati di F1, e questa gara a Interlagos è una parte molto importante della cultura brasiliana. È uno degli eventi maggiori e più iconici in Brasile, quindi siamo onorati di essere stati invitati da Heineken a esibirci in questo scenario unico”

I fan possono guardare lo streaming su EDM Beatport, il canale ufficiale Facebook di F1®, oltre ai canali Facebook di NERVO e ai canali YouTube e Fscebook di Cat Dealer lunedì.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1687187/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1687188/2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1687189/3.jpg