Idee regalo di lusso, come stupire la tua lei?

Con l’inizio dell’autunno siamo tutti proiettati verso il periodo natalizio. Se stai già pensando a quale possa essere il regalo perfetto per la tua dolce metà possiamo iniziare a stilare insieme una lista.

Qui di seguito troverai delle idee regalo di lusso da poter aggiungere alla lista per i regali di Natale e non solo.

Sono infatti tante le occasioni in cui poter fare un regalo prezioso, ma spesso mancano le idee. Ecco quindi una lista di idee regalo di lusso da cui prendere ispirazione!

Se hai deciso di farle un regalo di lusso e non ti sei posto un budget, ecco una lista delle 7 migliori idee regalo di lusso con cui stupirla e che sicuramente ti faranno conquistare il titolo di miglior fidanzato in assoluto.

Borse made in Italy

Si sa, le donne non ne possiedono mai abbastanza, motivo per il quale una borsa è sempre un’ottima idea regalo per renderla felice. I marchi d’eccellenza italiani sono poi numerosi e apprezzati in tutto il mondo. Perché allora non sorprenderla con una borsa del suo brand preferito? La cura dei dettagli, il pellame e la storia del marchio la faranno sicuramente impazzire.

Un orologio non è mai banale

Chi pensa che regalare un orologio per una occasione come Natale sia un regalo scontato e banale si sbaglia. Nelle migliori idee regalo di lusso un orologio non può certo mancare.

Il migliore orologio che puoi scegliere può essere un nuovo modello raffinato ed elegante. Avrai l’imbarazzo della scelta tra quadranti tempestati di diamanti e cinturini in oro, argento o vera pelle.

L’importante è optare per un orologio ad alte prestazioni e con un carattere che renderà felice chiunque lo indosserà al polso!

Casse audio di design

Sicuramente non si tratta di un regalo comune, però il tuo obiettivo è proprio sorprenderla! Se la donna in questione è un’appassionata di musica non puoi non regalarle un diffusore acustico da installare in casa.

Parlando di regali di lusso avrai la possibilità di scegliere tra tantissimi modelli diversi che oltre ad avere un’ottima qualità saranno anche oggetti di design.

Puoi scegliere un modello in legno di noce o di ciliegio ed abbinarlo con l’arredamento di casa.

Costume da bagno

Chi ha detto che un costume da bagno si può regalare solo d’estate? Un costume da mare di lusso è un ottimo regalo di classe da fare ad una donna in qualsiasi periodo dell’anno, specialmente se avete in programma una vacanza in una meta paradisiaca.

È chiaro che è necessario conoscerla bene per poter fare questo regalo ma con un po’ di ricerca (e di fortuna) riuscirai a trovare il modello perfetto.

Esistono costumi interi o bikini, con tessuti tecnici e con tantissime colorazioni originali. Non dovrai far altro che decidere il costume d’alta moda con la fantasia e le decorazioni più ricercate per la tua donna.

Cintura con logo

Una cintura griffata con il logo del suo brand preferito in evidenza è sempre un regalo apprezzato. Potrai fare la tua scelta tra prodotti d’alta moda Made in Italy. Una cintura è il tocco di stile in più che potrà aggiungere indossando dei jeans o un vestito.

È un accessorio versatile e di classe per chi ama cambiare ogni giorno.

Il profumo giusto per lei

Il profumo per eccellenza è un regalo che non sarà mai banale.

Conoscere bene la persona che lo riceverà lo rende un regalo unico e da non sottovalutare. Esistono tante fragranze e profumazioni diverse. Delicate, fruttate o dolci, anche il profumo è un accessorio che impreziosisce qualsiasi look.

Un consiglio: non scegliere mai un profumo a scatola chiusa, fai un giro in profumeria e quello giusto attirerà la tua attenzione!

Foulard e sciarpe

Quale donna non sarebbe felice e grata di ricevere per Natale, o in occasione del suo compleanno, un foulard in seta d’alta moda o una sciarpa di cashmere?

Accessorio di lusso per eccellenza, sono disponibili per ogni stile e gusto. Dai colori più accesi a quelli più tenui e raffinati.

Non dovrai far altro che scegliere quello più adatto alla donna che dovrà riceverlo!