Heather Parisi: “Video per il no al vaccino, YouTube mi censura”

“YouTube ha censurato il mio video, quindi l’ho pubblicato qui. Perché sono così spaventati? Ho appena riferito la ‘versione ufficiale’… del perché non mi sono vaccinata”. E’ quanto scrive Heather Parisi su Twitter. Ricorda la showgirl: “Ho scritto che è diventato difficile viaggiare e che mi manca di avere la possibilità di andare a trovare i miei familiari in Italia e negli Usa; e soprattutto che mi manca la mia mamma che un paio di giorni dopo aver fatto il vaccino nel marzo 2021 è stata ricoverata in ospedale con gravi effetti avversi e da allora non si è più ripresa. Apriti cielo!”.

Continua la protesta della Parisi: “Per i fanatici del vaccino sono una irresponsabile e una bugiarda e io faccio falsa informazione: fake news è la parola magica per chiudere la bocca a chiunque racconti qualcosa di diverso dalla versione ufficiale. Esattamente come quando spiego perché io non mi vaccino, anche se in una società normale non ci sarebbe nemmeno bisogno di giustificarsi per la personalissima decisione di non vaccinarsi. Ma da quasi due anni non viviamo più in una società normale e quando mi azzardo a dire che io non mi vaccino… Irresponsabile e inadeguato a parlare è solo il personaggio pubblico e dello spettacolo che non si vaccina; se l’artista è vaccinato, allora d’improvviso è annoverato fra chi ha facoltà di parola”.