Guida MICHELIN Italia 2022: nella penisola brillano 35 nuove stelle

Il 23 Novembre 2021 è stata presentata la 67a edizione della Guida MICHELIN. La sempre emozionante cerimonia ha visto l’assegnazione di 36 nuove stelle a 35 ristoranti, con l’entusiasmante exploit del ristorante Tre Olivi di Paestum, passato da zero a due stelle MICHELIN.

Tra le 35 novità stellate che hanno delineato un nuovo firmamento in quattordici regioni della penisola, la Campania si è distinta sia per il numero di riconoscimenti complessivi (8 nuove stelle), che per la presenza dei due nuovi ristoranti due stelle MICHELIN, inseriti nella selezione italiana 2022.

Nella Guida MICHELIN Italia 2022, figurano dunque 2 new entry e 33 novità , per un totale di 378 ristoranti stellati. Confermati tutti gli 11 .

L’evento, trasmesso in Live streaming, è stato condotto da Fjona Cakalli con la partecipazione di Federica Pellegrini che, in veste di Ambassador Michelin, ha annunciato i 17 ristoranti ai quali gli ispettori hanno assegnato la Stella Verde MICHELIN. Il totale dei ristoranti con stella verde sale così a 30.

La App Michelin ristoranti, sarà disponibile gratuitamente dalle ore 19.00 di oggi per iOS e Android. L’edizione cartacea della Guida MICHELIN Italia 2022 sarà invece disponibile in tutte le librerie a partire dal 3 dicembre.

Salgono a 38 i ristoranti che “meritano una deviazione”:

Ristorante Krèsios – Telese Terme (BN)

Nella moderna atmosfera del ristorante Krèsios, il servizio molto professionale e perfettamente ritmato è il giusto contorno di una cucina che sorprende per idea, studio e creatività. Un unico percorso di degustazione intrigante e a tratti provocatorio quello proposto dallo chef Giuseppe Iannotti, icui sapori esotici che strizzano l’occhio al Belpaese sono espressi con grande perfezione tecnica. Pochi ingredienti e tanta precisione per una proposta che esce dall’ordinario per far vivere al palato un’esperienza totale.

Ristorante Tre Olivi – Paestum (SA)

Una esperienza gastronomica sensoriale e territoriale. La grande personalità dello chef Giovanni Solofra emerge dalla sua proposta di cucina, capace di sorprendere per finezza, gusto, idea e tecnica. Generosità, precisione, minuziosità in ogni preparazione sono le parole d’ordine per produrre accostamenti spesso intriganti.

Le 33 novità in guida portano a 329 il totale dei ristoranti nella selezione 2022. Tra le novità, sedici ristoranti sono timonati da chef con età uguale oppure inferiore ai 35 anni. Cinque chef sono under 30.

Luigi Lepore Lamezia Terme CZ CALABRIA Hyle San Giovanni in Fiore CS CALABRIA ARIA Napoli NA CAMPANIA Rear Restaurant* Nola NA CAMPANIA Li Galli Positano SA CAMPANIA Contaminazioni Restaurant* Somma Vesuviana NA CAMPANIA Cannavacciuolo Countryside* Vico Equense NA CAMPANIA Mater1apr1ma Pontinia LT LAZIO San Giorgio Genova GE LIGURIA Orto by Jorg Giubbani** Moneglia GE LIGURIA Felix Lo Basso home & restaurant Milano MI LOMBARDIA Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino* Oggiono LC LOMBARDIA La Speranzina Restaurant & Relais Sirmione BS LOMBARDIA Osteria degli Assonica** Sorisole BG LOMBARDIA L’Arcade* Porto San Giorgio FM MARCHE Retroscena** * Porto San Giorgio FM MARCHE Unforgettable* Torino TO PIEMONTE Nazionale* Vernante CN PIEMONTE Primo Restaurant** Lecce LE PUGLIA Porta di Basso Peschici FG PUGLIA Somu Arzachena / Baia Sardinia SS SARDEGNA Fradis Minoris* Pula CA SARDEGNA Gusto by Sadler San Teodoro SS SARDEGNA Gagini Restaurant Palermo PA SICILIA Octavin Arezzo AR TOSCANA Osteria Acquarol San Michele Appiano BZ TRENTINO A. A. 1908* Renon / Soprabolzano BZ TRENTINO A. A. L’Acciuga Perugia PG UMBRIA La Favellina Malo VI VENETO Locanda Le 4 Ciacole Roverchiara VR VENETO Local Venezia VE VENETO Wistèria** Venezia VE VENETO Zanze XVI* Venezia VE VENETO

* under 35 ** under 30

Confermati gli 11 che “valgono il viaggio”

Nel linguaggio della Guida MICHELIN 2022, le insegne con tre macaron propongono una cucina che “vale il viaggio”, ed i ristoranti selezionati sono:

Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi a Senigallia (AN) e Enrico Bartolini al MUDEC a Milano.

Il panorama stellato della Guida MICHELIN Italia 2022:

329 ristoranti (33 novità)

38 ristoranti (2 novità)

11 ristoranti

Per un totale di 378 ristoranti stellati.

Nella classifica delle stelle per regioni, la Lombardia mantiene la leadership grazie ai 56 ristoranti (3 5 48 ) ed ai 4 nuovi stellati. La Campania si aggiudica invece il record annuale di novità (ben 7!!) issandosi al secondo posto con 48 ristoranti, (8 40 ). Di conseguenza il Piemonte, 1 novità e 45 ristoranti (1 4 40 ), scende sul gradino più basso del podio mentre con una new-entry e 41 ristoranti (1 5 35 ), la Toscana scala in quarta posizione davanti al Veneto che a fronte del totale di 36, è la seconda regione più premiata del 2022 grazie a 5 nuovi ristoranti stellati (1 4 31 ) presenti in guida.

Tra le province, Napoli si conferma prima per distacco con 30 ristoranti (6 24 ) seguita da Roma in seconda posizione con 20(1 1 18 ) e quindi da Bolzano; terza a quota 19 ristoranti (1 3 15 ) davanti a Cuneo con 18 (1 2 15 ). Milano scivola in quinta posizione con 16 ristoranti stellati (1 3 12 )

“Il nostri Ispettori hanno osservato una sorprendente energia, perché nonostante tutte le difficoltà che i ristoranti hanno attraversato e le sfide che stanno ancora affrontando, il livello e gli standard qualitativi sono talmente elevati da registrare il più alto numero di ristoranti stellati mai raggiunto in Italia, e possiamo essere molto fiduciosi per il futuro considerato il numero di giovani chef stellati di questa edizione”

Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida MICHELIN.

STELLE VERDI MICHELIN

La Stella Verde è un simbolo che contraddistingue i ristoratori in prima linea sul fronte della sostenibilità e può essere attribuito a qualsiasi ristorante, non solo ai ristoranti stellati o ai Bib Gourmand. Nell’assegnare il riconoscimento, gli ispettori prendono in considerazione molteplici fattori: la produzione delle materie prime, il rispetto del lavoro e il supporto dei produttori locali, la riduzione degli sprechi, la gestione dei rifiuti, le azioni mirate a minimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e l’impatto della struttura sull’ambiente, la formazione sostenibile dei giovani, sono solo alcuni dei temi.

Sono 30 in totale i ristoranti con stella verde, di seguito le 17 novità:

Campania Le Trabe Lazio Aminta Resort Lazio Mater Terrae Lombardia La Présef Puglia Casamatta Sardegna Fradis Minoris Sicilia Signum Toscana PS Ristorante Trentino Alto Adige 1908 Trentino Alto Adige Antica Locanda al Cervo-Landgasthof zum Hirschen Trentino Alto Adige Agritur El Mas Trentino Alto Adige Terra Trentino Alto Adige Lerchner’s In Runggen Veneto Venissa Veneto SanBrite Veneto La Cru Veneto Osteria Enoteca Gambrinus

Le iniziative degli chef che hanno ricevuto la stella verde saranno dettagliate e presentate sul sito della Guida Michelin (guide.michelin.com/it/it) durante il corso dell’anno con la creazione di contenuti specifici.

La Guida MICHELIN 2022 oltre le stelle

Totale ristoranti in Guida: 1900

La presenza di un ristorante all’interno delle Guida MICHELIN è un attestato di qualità e, nell’ottica di una selezione più diretta, immediata e leggibile, Michelin ha scelto di ritirare il simbolo del Piatto.

255 Bib Gourmand di cui 20 novità

La faccia sorridente dell’omino Michelin che si lecca i baffi, indica un ristorante capace di proporre una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35 €

Carta dei vini particolarmente interessante: 575

Esercizi ameni: 798

PREMI SPECIALI

In occasione della presentazione della Guida MICHELIN Italia 2022 sono stati conferiti 4 premi speciali: