Green pass Italia, Rasi: “Nuovo limite durata sarà 6 o 9 mesi”

“Una riduzione della validità del Green pass a 6 o al massimo 9 mesi, ritengo sarà ragionevolemente il nuovo limite”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. La riduzione del Green pass “a 9 mesi o a 6 mesi, come si deciderà in base ai numeri della pandemia, diventa un atto logico quando si conferma che il terzo livello di protezione del vaccino anti Covid, quello della trasmissione del virus, diminuisce progressivamente dopo i 6 mesi. E la protezione che si pensava di avere è effettivamente ridotta”. In questo quadro “la misura diventa logica. E credo che si metterà mano a questo”.

“Personalmente sono favorevole alla riduzione a 6 o 9 mesi, ma, ribadisco, dobbiamo vedere i dati epidemiologici. Sono questi a guidare le scelte”, ha detto Rasi, sottolineando che “qualche mese fa si è introdotto il concetto di rischio calcolato che sta funzionando molto bene. Il grosso problema è che va ricalcolato sempre in base all’evidenza della circolazione virale”.