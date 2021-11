Google, nuove vetrine online per le Pmi

Google rilancia sulle Pmi e le piccole imprese locali e lancia nuove soluzioni in vista dei regali di Natale. Le festività infatti si avvicinano e, secondo uno studio Google-Ipsos condotto in Emea, il 56% delle persone afferma che in questo periodo prediligerà acquisti nelle piccole imprese locali. Così, per aiutare le piccole imprese a farsi trovare online, dove spesso le persone iniziano il loro percorso di ricerca e di esplorazione quando desiderano acquistare qualcosa, Google ha messo a punto diverse soluzioni, utili soprattutto in vista della stagione delle festività 2021.

Una di queste riguarda la vetrina digitale senza costi ‘Google My Business’. A partire da questa settimana, i titolari di esercizi commerciali, negozi, ristoranti e aziende potranno rivendicare e verificare facilmente il profilo della propria attività direttamente sulla Ricerca Google o sull’app Google Maps. Per rendere il tutto più semplice, ‘Google My Business’ verrà quindi rinominato ‘Profilo dell’attività su Google’.



Oltre al Profilo dell’attività, sono diversi gli strumenti e le funzionalità che Google mette a disposizione: un

esempio sono le Campagne locali che consentono di promuovere i propri punti vendita per esempio sulla Ricerca Google, su Maps, YouTube e sulla Rete Display di Google. Il colosso del web sottolinea infine che si possono trovare maggiori informazioni sul Profilo dell’attività, sulle Campagne locali e nel blogpost appena pubblicato al link https://italia.googleblog.com/2021/11/la-stagione-delle-festivita-2021.html in cui si raccontano anche tre storie di successo italiane di piccole attività che utilizzano con successo il Profilo dell’attività su Google: la Libreria Verso a Milano, l’impresa sociale Progetto Quid di Verona e la pasticceria di Brescia Le Torte di Giada.