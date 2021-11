Gli speaker radiofonici più seguiti del 2021

La radio, si sa, in Italia è una grande passione. Anche il 2021 è andato forte, con ascolti record e programmi radiofonici che hanno tenuto compagnia agli ascoltatori di tutto il Bel Paese.

Le emittenti, dopo un piccolo periodo di flessione, sono rinate: nuova linfa è arrivata da personaggi dello spettacolo che hanno deciso di tuffarsi nell’esperienza radiofonica o nell’importanza data da alcuni programmi e mostri sacri della TV.

In modo particolare, non si può non citare Maria De Filippi che, ogni anno, invita a partecipare le radio e le pone davanti a quelli che saranno i nuovi talenti del presente e del futuro, in modo particolare in questa edizione di Amici 2021.

Dietro ogni successo ci sono sempre le persone: questa è una lista degli speaker radiofonici più seguiti e amati dell’anno!



CHI SONO GLI SPEAKER PIÙ AMATI DEL 2021?

La prima speaker di cui vogliamo parlarvi e che è presente in questa lista è Valeria Graci.

Valeria Graci

Ve la ricordate? Una delle componenti del duo iconico dei primi anni 2000: Katia e Valeria. Ora, la bravissima comica fa parte della famiglia di RTL 102.5. Dal 2018 esordisce in radio con un programma condotto insieme alla bellissima Manila Nazzaro su Radio Zeta: Zeta a pois.

Ad oggi, è la speaker di uno dei programmi più seguiti del 2021, in onda venerdì, sabato e domenica: “W l’Italia – No Problem”, insieme a due istituzioni della radio, ossia Charlie Gnocchi e Alessandro Greco.

E proprio quest’ultimo è un altro degli speaker più amati dell’anno.

Uno dei conduttori radio-televisivi più seguiti, nel settore della radio praticamente da sempre.

Alessandro Greco

Sempre in casa Rtl, la radio più ascoltata d’Italia, non possiamo non menzionare Federica Gentile: attualmente conduce con Angelo Baiguini “W l’Italia”, dal lunedì al giovedì dalle 11:00 alle 13:00.

Federica Gentile

Il serale di Rtl 102.5, invece, è caratterizzato da Protagonisti: Il miglior modo per tornare a casa in compagnia. Le notizie più curiose del giorno commentate con simpatia e leggerezza. con Mauro Coruzzi, Gianni Simioli e Francesco Fredella. Quest’ultimo è anche protagonista del primo pomeriggio con trends & celebrities su Rtl 102.5 News, il digital space dell’emittente disponibile in radiovisione sia sul digitale terrestre che satellitare.

Spostandoci verso RDS, non si può non inserire nella lista Anna Pettinelli, la coach di Amici è una colonna della sua emittente.

Ha raggiunto la fama nazionale dopo la partecipazione a Temptation Island ed ora è leader di ascolti con il suo programma in tandem con Sergio Friscia.

E lui non può sicuramente mancare: Friscia ha preso un microfono in mano per la prima volta soli tre anni, con una passione per la radio che è cresciuta insieme a lui.

Il noto comico è un vero appassionato di musica e ha più volte rivelato come ogni momento significativo della sua vita sia accompagnato da una canzone speciale.

Inizia con Radio Young nel lontano 1989, una piccola emittente palermitana e da lì non si ferma più.

Ora vi fa compagnia, insieme alla già citata Anna Pettinelli, ogni mattina dalle 9 alle 12 su RDS.

Anna Pettinelli e Sergio Friscia

Uno che a RDS dà anima e cuore è Claudio Guerrini, uno dei deejay più apprezzati e seguiti d’Italia.

Passato da Rai Radio 1 e Radio Kiss Kiss, ha trovato finalmente la sua dimensione.

Nella sua carriera si ricorda soprattutto la presentazione del tour ufficiale di Vasco Rossi nel 2007 e l’International Roller Cup su Fox Sports.

Al suo fianco Roberta Lanfranchi nell’appuntamento pomeridiano in onda dalle 15 alle 19.

Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi

Abbandonando RDS e passando a Radio Deejay, non si può non inserire il grande Linus, nome d’arte di Pasquale Di Molfetta, voce e volto dell’emittente.

Inizia con la radio nel lontano 1976, ma è dopo Deejay Television alla fine degli anni novanta che si afferma.

Nel ’91 Deejay Chiama Italia lo lancia completamente, in una scia che non si è mai arrestata, tanto da diventare direttore artistico tre anni dopo.

Attualmente lo troviamo in onda praticamente sempre, insieme a Stefano Baldini e Davide Cassani.

Linus

Rimanendo in casa Deejay citiamo Nicola Savino, uno dei più simpatici volti della tv.

Una carriera costellata di successi: tra la conduzione televisiva di Colorado e Le Iene e il lavoro apprezzatissimo come speaker radiofonico.

Ad oggi è una delle spalle più importanti di Linus, a tenervi compagnia tutti i giorni.

Nicola Savino

Un altro che fa le fortune di Radio Deejay è Federico Russo, che approda nel mondo delle emittenti radiofoniche nel lontano 2001, per una piccolissima realtà toscana: Radio Sieve.

Una scalata rapida che lo porterà al successo e che sei anni dopo gli permetterà di far parte di Radio Deejay.

Il culmine della sua carriera probabilmente arriva nel 2014, quando presenta The Voice of Italy su Rai 2.

In questo periodo va in onda col suo programma “Summer Camp”.

L’ultimo di cui parlare della scuderia “Deejay” è Alessandro Cattelan, uno dei personaggi più amati non solo in radio ma anche in tv.

Diventato noto al grande pubblico dopo la conduzione di X-Factor, ha inanellato un successo dietro l’altro.

Nel 2021 ha tenuto incollati gli ascoltatori alla radio grazie al suo format, in onda dal lunedi al venerdì all’ora di pranzo, di nome Catteland.

Ema Stokholma e Gino Castaldo

Ema Stokholma e Gino Castaldo apprezzatissimi conduttori e speaker di Rai Radio2. La conduttrice francese debutta nel 2015 conducendo Back2Back proprio con Castaldo. Da diversi anni, ormai, è anche una delle voci (e volti) del Festival di Sanremo, commentando la kermesse canora italiana nel tridente che annovera tra le protagoniste Andrea Delogu.

Andrea Delogu

La carrellata continua con nomi altisonanti facenti parte di diverse radio: Mauro Marino e Manola Moslehi di Radio Italia.

Mauro Marino e Manola Moslehi

Marco Galli, la bella Diletta Leotta e Daniele Battaglia, Francesco Facchinetti, Edoardo Mecca e l’instancabile Max Brigante per Radio 105.

Daniele Battaglia e Diletta Leotta

Francesco Facchinetti

Un altro Max, Vitale però, di Radio Kiss Kiss.

Max Vitale, Radio Kiss Kiss

l’anima rock incarnata da Ringo e Paola Maugeri di Virgin Radio e, a chiudere questo elenco degli speaker più amati, l’amatissimo Alvin di R101!

Ringo

Paola Maugeri