Gli italiani e il materasso, lo studio di Andrea Pilotti

Milano, 25 Novembre 2021 – Negli ultimi 20 anni l’attenzione degli italiani per la qualità del riposo è cresciuta. Secondo lo studio di Andrea Pilotti, esperto di MaterassiMatrimoniali.com, basato sui dati degli ultimi 20 anni estrapolati dalla piattaforma Google Trends, emergono delle regioni nelle quali la tematica è molto più sentita rispetto ad altre.

Le regioni nelle quali negli ultimi 5 anni si è manifestata la maggior attenzione nei confronti di questo presidio per il riposo sono: Valle d’Aosta, Liguria, Molise, Basilicata e Piemonte. Mentre invece le meno interessate sono state: Puglia, Umbria, Sicilia, Trentino Alto Adige e Campania.

Altro dato interessante è stata la tendenza dei consumatori italiani, a partire dal 2010, nella ricerca della tipologia di materasso. A detta di Pilotti, nell’arco di 5 an-ni, dal 2010 al 2016, si è passati da una prevalenza assoluta di materassi a molle, ad oggi, dove con un rapporto di 5 a 1 prevalgono i materassi in memory foam.

IL MATERASSO DEL FUTURO? E’ IBRIDO



Da qualche anno i produttori parlano dei materassi in memory foam come la miglior scelta per dormire bene, in parte è vero, ma la tecnologia ha fatto un passo in avanti integrando le vecchie molle con strati superiori di memory foam. A detta di Andrea Pilotti, esperto di settore, il materasso ibrido è attualmente il miglior presidio ergonomico per il riposo notturno. Tale affermazione è giustificata dalla rigidità delle molle, in grado di fornire un buon sostegno alla colonna vertebrale, e al contempo, dalla plasticità del memory foam atto a ridurre i punti di pressione su anche e spalle.

QUALE MATERASSO SCEGLIERE PER IL MAL DI SCHIENA?



Il mal di schiena riduce notevolmente la qualità della vita delle persone e concorre anche alla perdita di diversi giorni lavorativi ogni anno. Per questo motivo abbiamo realizzato una guida per aiutare le persone che soffrono di mal di schiena nella scelta del materasso più adatto. LEGGI LA GUIDA



QUANTO DEVE ESSERE DURO IL MATERASSO?



Uno dei fattori principali nella scelta del materasso è la durezza della lastra che in base alla sua rigidità caratteristica, consente una maggiore o minore forza di rea-zione contraria al nostro peso. In questi guida ti dico come scegliere la durezza del materasso in base a come dormi ed al tuo corpo. LEGGI LA GUIDA



QUANTO DEVE ESSERE ALTO IL MATERASSO?



I materassi di elevato spessore vengono spesso associati a prodotti costosi e confor-tevoli, ma in realtà è più una sensazione legata all’aspetto estetico che non all’effettiva comodità. Di certo, l’altezza del materasso rappresenta un fattore da te-nere in seria considerazione poiché può influenzare la qualità del sonno. LEGGI LA GUIDA



QUALI DOMANDE PORSI PRIMA DI ACQUISTARE UN MATERASSO MEMORY?



Esistono numerose guide all’acquisto su come scegliere un materasso in memory foam ma spesso non tengono conto di alcuni aspetti. Fattori chiave relativi al memo-ry foam quali provenienza, densità, composizione, presenza di sostanze chimiche, influiscono sulla qualità complessiva del prodotto. LEGGI LA GUIDA



CHI DOVREBBE ACQUISTARE UN MATERASSO IN LATTICE?



I materassi in lattice si adattano bene alle esigenze legate al riposo notturno, of-frendo una buon supporto alla colonna vertebrale e sufficienti capacità traspiranti legate non al materiale bensì alla foratura perpendicolare attuata sulla lastra. Come per tutti i materassi, anche i modelli in lattice sono adatti per particolari esigenze le-gate al proprio stato fisico e alla propria corporatura. LEGGI LA GUIDA



QUANTO COSTA UN BUON MATERASSO?

Se la tua domanda è: “Quanto dovrei spendere per acquistare un buon materas-so?” Devi sapere che la maggior parte dei materassi matrimoniali in commercio co-sta tra 400 e 1200 euro. Tuttavia, ci sono materassi di qualità superiore che possono costare fino a 4500 € o più, ma ci sono anche materassi economici che possono costare 300 €. Secondo la mia personale opinione la cifra da spendere dipende molto dal tipo di materasso che si vuole acquistare. Considerando che ognuno di noi passa molto tempo sul materasso e che questo prodotto in media dura 8 anni. LEGGI LA GUIDA



