Giuliano Sangiorgi “dirige” la Domenica Con su Rai Storia

Storie, note e pagine letterarie, tra America e Italia: le intreccia Giuliano Sangiorgi, la voce dei Negramaro.

Scegliendo e commentando per i telespettatori i programmi nel palinsesto della sua “Domenica Con”, lo spazio curato da Giovanni Paolo Fontana ed Enrico Salvatori, in onda domenica 21 novembre dalle 14 alle 24 su Rai Storia.

Le anticipazioni della puntata

Un palinsesto che si apre nel ricordo di una strage dimenticata, quella del Rapido 904, nel 1984 alle porte di Bologna, per proseguire con la realtà dell’emigrazione e la “scoperta” dell’America e della sua cultura.

Dai reportage di Carlo Mazzarella su New York negli anni ’60 alla storia della Beat Generation raccontata da Paolo Mieli in “Passato e Presente” di Paolo Mieli, dai documentari musicali sui Doors e su Miles Davis al ritratto di una donna che contribuì a far “entrare” la cultura americana in Italia, Fernanda Pivano.

Ma non manca un ricordo – nel doc “Remembering 9/11” e nella storia personale di Sangiorgi – di quell’11 settembre 2001 che segnò indelebilmente la storia americana e mondiale.

In prima serata, invece, Sangiorgi torna in Italia per proporre il film del 1980 “La Terrazza”, con Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Jean-Louis Trintignant e Stefania Sandrelli.

Un film che racconta il decadimento del mito e delle speranze degli anni Sessanta nella classe intellettuale, incapace di cambiare veramente. In chiusura della sua “Domenica Con”, infine, l’omaggio a un cantante amato, Lucio Dalla, con un collage delle sue canzoni.