Gioielli: anche gli uomini amano indossarli

Da sempre il mondo della moda è solito ritenere che il mondo dei gioielli sia esclusivamente dedicato alle donne. Questa convinzione è assolutamente da rivedere perché il mondo dei gioielli per lui è un mercato che forse necessiterebbe più attenzioni di quelle che attualmente riceve.

Ebbene sì, i gioielli per lui, come quelli che trovi su https://ellius.com/it/gioielli/uomo/, costituiscono un mercato in fortissima espansione. L’uomo adora indossare collane, bracciali e persino anelli ma, ovviamente, con abbinamenti e fantasie generalmente differenti da quelle che riguardano le produzioni preziose dedicate alle donne.

Gioielli per lui: sempre più differenziati per tutti gli stili

Oggi tra le collezioni di gioielli per lui esistono forme e creazioni adatte a elevare tutti gli stili di abbigliamento, inclusi quelli più casual e sportivi. Da quando il mondo della moda ha deciso che fosse giunto il momento di assottigliare il confine tra ciò che è femminile e ciò che è maschile non è raro trovare sulle passerelle outfit di gran gusto e mascolini impreziositi con una collana brillante o con un bracciale scintillante.

Non solo! Sembrerebbe anche che sempre più donne dichiarino di apprezzare molto gli uomini che indossano gioielli e, girovagando per il web abbiamo trovato un’indagine curiosa, ripresa da molte testate. Ebbene, sembrerebbe che il 34% degli uomini che indossano gioielli abbia una vita sentimentale migliore e più soddisfacente di quelli che non li utilizzano.

Non riduciamoci a sole questioni di genere

Chiaramente sarebbe anacronistico e fuorviante ricondurre tutto ad eros, differenze di genere e sciocchi pregiudizi ma il dato è parecchio interessante, soprattutto perché non specifica l’orientamento sessuale degli intervistati. Al giorno d’oggi il bello della moda è quello per cui tutti sono sempre più liberi di indossare capi rappresentativi della propria individualità e non delle severe regole di genere che stiamo cercando di superare.

Il mondo dei gioielli per lui evolve giorno dopo giorno offrendo collezioni che non puntano alla seduzione fine a sé stessa, ovvero all’esposizione dell’uomo verso gli altri. Lo scopo è decisamente ben più nobile: ovvero quello di farlo sentire giusto nei suoi panni, unico e inimitabile così come ogni individuo vivente al mondo.

Gioielli per lui: l’arte che eleva le unicità dell’individuo

Per questo la gioielleria propone collezioni di gioielli per lui dal gusto squisitamente individualista ma questo non significa che le mode attuali vertano verso un super uomo egoista o egocentrico. Al contrario la ricerca del bello spinta verso l’interno è la risposta dell’arte, della moda e della gioielleria capace di aiutare le persone a mostrarsi al mondo fiero della loro unicità.

Dai vecchi canoni modaioli impossibili da raggiungere e che per anni ci hanno costretti ad assomigliarci gli uni con gli altri siamo passati ad una moda che ci incoraggia ad imporre le nostre diversità non più viste come limiti all’inclusione sociale ma come punti di forza per esaltare le distinzioni.

Ecco perché tra le collezioni di gioielli per lui ogni uomo troverà sempre un oggetto di gusto da abbinare al proprio modo di essere e questa tendenza è destinata ad evolvere e a elevare l’unicità degli individui in modi che non vediamo l’ora di esplorare.