Giocattoli Natale 2021: dalla tecnologia al vintage, consigli per gli acquisti

Finalmente ci siamo quasi: il prossimo black friday è un’ottima anteprima per iniziare a pensare ai regali del prossimo, attesissimo Natale 2021.

Ansiosi di mettere in archivio le restrizioni e ricominciare una vita “normale”, i giocattoli sono simbolo di rinascita e resilienza per un Natale 2021 nel segno della ripresa.

Giocattoli uguale Natale

Alberi addobbati, pranzi luculliani e gli immancabili regali per la gioia dei più piccoli (e non solo).

Tra i simboli del Natale, oltre che alla Natività e alla spiritualità, i giocattoli sono quelli più evocativi dell’altro mito delle feste, il caro vecchio Babbo Natale…

Nel 2021 cosa trasporteranno le sue renne nella lunga corsa per portare la felicità a tutti i bambini del mondo? Vediamo cosa c’è nei sacchi.

Robot e tablet per ragazzi, oltre il giocattolo

Di sicuro la fabbrica di Babbo Natale dovrà produrre molti giocattoli tecnologici, sempre più in cima alla wish list dei ragazzi del 2021.

Dai Robot veri e propri, già pronti per l’uso, a prototipi da assemblare, ai tablet per bambini, ce n’è per tutte le età e per tutti i gusti.

Si tratta di dispositivi intelligenti che rappresentano uno stimolo importante per lo sviluppo dei nostri figli e un approccio necessario con le nuove tecnologie.

“Il futuro è passato qui”

Il bellissimo motto della Sapienza, una delle principali università italiane, ci ricorda che guardare avanti significa anche avere un piede nella tradizione, nella storia, nelle radici.

Il Subbuteo

Tanto più che i nostri giovanissimi sembrano apprezzare: dalle serie anime degli anni 80, alla riscoperta del Subbuteo o di tanti giochi da tavolo, la riscoperta dei giocattoli vintage è un regalo che vale doppio: appaga la felicità dei ragazzi ed evoca dolci memorie dei genitori.

Il giusto regalo per chi vuole trasmettere anche altri valori, oltre che godere delle meraviglie delle consolle di ultima generazione, vere e proprie esperienze sensoriali per grandi e piccini.