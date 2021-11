Germania, attacco con coltello su un treno: feriti

Attacco con coltello su un treno in viaggio da Ratisbona a Norimberga. Diverse persone sono rimaste ferite e una è stata arrestata, come confermato dalla polizia. Fonti citate dalla Bild parlano di tre feriti, due dei gravi ma non in pericolo di vita, e riferiscono che la persona arrestata sarebbe un 27enne di origini arabe. Sul treno Intercity Express (Ice), attualmente fermo nella città di Seubersdorf, viaggiavano circa 300 persone. “Ci sono feriti”, si è limitato a dichiarare un portavoce delle autorità a Bayerischer Rundfunk (Br24).

Gli investigatori tedeschi escludono per ora il movente terroristico: pare che il giovane sarebbe mentalmente instabile. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 nei pressi di Neumarkt, nell’Alto palatinato. Fonti di polizia assicurano che “non c’è più alcun pericolo”.